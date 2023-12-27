Advertisement
Sinopsis Film The Invincible Dragon

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |23:01 WIB
JAKARTA - Sinopsis film The Invincible Dragon akan kembali dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film aksi ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Fruit Chan yang juga turut menulis skenario bersama Kee-To Lam.

Film ini menampilkan Jin Zhang, Anderson Silva, dan Kevin Cheng sebagai pemeran utama.

Sinopsis Film The Invincible Dragon

Cerita dimulai dengan Kowloon, seorang polisi yang menyamar, yang diberi tugas untuk menghancurkan jaringan kejahatan yang tersebar di taman-taman berbeda.

