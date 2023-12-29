Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kembali Berurusan Hukum dengan Virgoun, Inara Rusli Akui Sangat Terganggu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |14:35 WIB
Kembali Berurusan Hukum dengan Virgoun, Inara Rusli Akui Sangat Terganggu
Inara Rusli terganggu lantaran kembali berhadapan dengan Virgoun di kasus hukum (Foto: Instagram/mommystarla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengaku sangat terganggu lantaran harus kembali berurusan dengan sang suami, Virgoun. Diketahui, ibu tiga anak itu saat ini harus menghadapi laporan Virgoun di Polda Metro Jaya, terkait dugaan ilegal akses dan penyebaran data pribadi.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Inara Rusli, Mulkan Let-Let.

"Inara sangat-sangat terganggu ya, karena siapapun yang berhadapan dengan urusan hukum pasti sangat terganggu," kata Mulkan Let-Let di Polda Metro Jaya, Jakarta, belum lama ini.

Terlebih laporan Virgoun itu sudah berjalan cukup lama. Bakan saat pemeriksaan, Inara Rusli berhalangan hadir dikarenakan sedang tidak enak badan.

Inara Rusli

Inara Rusli terganggu lantaran kembali berhadapan dengan Virgoun di kasus hukum (Foto: Instagram/mommystarla)


"Proses ini sudah memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sudah mau pergantian tahun lagi ini masuk tahun 2024 dan masih bergulir," jelas Mulkan.

Kendati begitu, Inara Rusli tetap akan mengikuti proses hukum hingga permasalahan tersebut selesai.

