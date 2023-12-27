Sakit, Inara Rusli Mangkir Pemeriksaan Laporan Virgoun Terkait Dugaan Akses Ilegal

JAKARTA - Inara Rusli dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, terkait laporan Virgoun soal dugaan akses ilegal dan perlindungan data pribadi.

Hanya saja, Inara Rusli mangkir pemanggilan dikarenakan jatuh sakit. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Mulkan Let-Let.

"Inara gak datang karena kondisinya kurang baik," kata Mulkan Let-Let di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).

Alhasil kedatangan Mulkan Let-Let hanya meminta penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Inara Rusli.

"Kita tadi sudah ketemu penyidik kita sudah sampaikan untuk di reschedule, setelah kondisi ibu Inara pulih untuk menentukan jadwalnya," ungkap Mulkan.

Sayangnya, Mulkan Let-Let belum bisa memastikan kapan Inara Rusli bisa menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Reschedule belum kita tentukan tadi, karena mengingat jadwal dari penyidik juga lalu kita konfirmasi terkait kesehatan ibu Inara kalau sudah membaik kita konfirmasi," kata Mulkan.