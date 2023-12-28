Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iqbaal Ramadhan Selipkan Pesan untuk Diri Sendiri di Hari Ulang Tahunnya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |23:01 WIB
Iqbaal Ramadhan Selipkan Pesan untuk Diri Sendiri di Hari Ulang Tahunnya
Iqbaal Ramadhan ulang tahun (Foto: ist)
JAKARTA - Mantan personel boyband Coboy Junior, Iqbaal Ramadhan tengah berbahagia sebab hari ini dirinya merayakan ulang tahun yang ke-24 tahun. Ia pun mengunggah konten transformasi spesial hari ulang tahun di akun Instagramnya @iqbaal.e.

Dalam unggahan tersebut, Iqbaal menampilkan foto jadul dirinya yang merayakan ulang tahun ketika masih kanak-kanak. Iqbaal kecil duduk di bangku kecil yang di depannya ada kue black forest dengan 3 lilin yang ditancapkan ke kue tersebut.

Kemudian pada slide selanjutnya, Iqbaal menampilkan foto terbarunya yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-24 ini. Konsep fotonya dibuat sama persis dengan potret dirinya ketika masih kecil. Posenya, latar papan tulis, bahkan posisi tangan orang lain yang berada di sebelah kiri pun tetap ada.

Pemeran film Dilan ini duduk dan di depannya ada kue dengan lilin yang menyala. Kue tersebut dibalut dengan hiasan-hiasan layaknya uang kertas di sekeliling kue, dengan bertuliskan “Happy Birthday, We Love You Iqbaal”.

Tak hanya foto transformasi, Iqbaal pun menuliskan pesan untuk dirinya sendiri di usianya yang sudah menginjak dewasa. Baginya, pesan tersebut bukan lah keinginan semata, melainkan kata-kata yang harus ia tepati nanti.

“Pertama, Anda sendirian sekarang. Jangan berhenti menjelajah, membuat kesalahan, jadilah diri sendiri dengan tidak menyesal - mereka tetap tidak akan menyukai Anda, jangan pedulikan diri Anda. Anda akan terluka. Anda akan dibohongi. Jangan percaya siapapun,” pesan Iqbaal dalam keterangan foto tersebut, dikutip Kamis (28/12/2023).

Pesan ini menjadi pengingat sekaligus bentuk refleksi diri atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Tak hanya itu, pesan tersebut juga menjadi bekal Iqbaal untuk menghadapi berbagai realita dan tantangan yang akan terjadi kedepannya.

Halaman:
1 2
