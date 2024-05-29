Alasan Iqbaal Ramadhan Gunakan Nama BAALE di Industri Musik

JAKARTA - Iqbaal Ramadhan akhirnya kembali meramaikan belantika musik tanah air. Setelah beberapa tahun belakangan lebih aktif di dunia seni peran, Iqbaal Ramadhan pun kembali ke dunia musik dengan menggunakan nama panggung BAALE. Comeback itu ditandai dengan dirilisnya tiga buah single terbarunya, yakni Cinta Luka Sempurna, Fortuna, dan Di Bawah Lampu.

Lantas, mengapa Iqbaal Ramadhan menggunakan nama BAALE ketika comeback di dunia musik?

Mantan personel Coboy Junior itu menyadari betul bahwa namanya belakangan lebih dikenal sebagai seorang aktor ketimbang musisi. Ketika merilis lagu, kembali berkarya di industri musik tanah air, Iqbaal ingin dikenal sebagai BAALE, bukan lagi sebagai Iqbaal Ramadhan yang namanya sudah melekat sebagai seorang aktor serta peran lain yang selama ini dijalaninya di dunia hiburan, selain bermusik.

BACA JUGA: Tanggapan Iqbaal Ramadhan Usai Single dan MV Barunya Dicibir Netizen

"BAALE itu sebenarnya Iqbaal Ramadhan di musik, bahwa gue pengin menjaga nama Iqbaal Ramadhan khusus untuk dunia keaktoran, mungkin produser film, bintang iklan atau "idola". Kayaknya memang keputusan terbaik untuk memisahkan identitas Iqbaal Ramadhan dari itu semua adalah dengan BAALE," ujar Iqbaal Ramadhan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

BAALE seolah menjadi wadah untuk Iqbaal berkarya dengan bebas, independen, dan jujur tanpa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Karya yang dirasa bisa dilahirkannya dengan jujur adalah melalui musik.

"Ketika kembali ke musik rasanya ada keinginan untuk bener-bener bisa jujur menjadi diri sendiri, jujur tanpa ada ekspektasi," sambungnya.

Melalui BAALE, Iqbaal ingin lebih berani untuk berekspresi tanpa terus memikirkan beban ekspektasi, berbeda ketika menggunakan nama Iqbaal Ramadhan. Gaya bermusiknya pun akan disesuaikan dengan keinginannya, bukan mengikuti keinginan pasar atau tren yang tengah viral.

"Gue pengin bersenang-senang, gue pengin mengekspresikan diri dan gue berpikir hal yang paling bijak untuk dilakukan adalah muncul kembali ke industri musik tidak dengan nama Iqbaal Ramadhan tapi dengan nama BAALE. Sehingga harapannya bisa sedikit banyak lebih spesifik, fokus dan tidak terbebani beban moral dengan nama Iqbaal Ramadhan," ungkapnya.