Iqbaal Ramadhan Mengaku Geli Melihat MV Single Barunya

JAKARTA - Penyanyi Iqbaal Ramadhan comeback ke panggung musik sebagai vokalis band BAALE. Kiprahnya bersama band tersebut ditandai dengan perilisan album mini yang berisi tiga lagu.

Menariknya, tiga lagu dalam mini album tersebut: Cinta Luka Sempurna, Fortuna, dan Di Bawah Lampu, dikemas dalam balutan musik era ‘90-an. Bahkan ketiga lagu tersebut dikemas dalam sebuah video klip berdurasi 11 menit.

Namun ketika video klip tersebut dirilis di channel YouTube pribadi Iqbaal Ramadhan pada 26 April silam, penampilan sang aktor ramai dikritik. Pasalnya, penampilan sang aktor dalam video klip Di Bawah Lampu dinilai mirip Rhoma Irama.

Hal tersebut, karena Iqbaal mengenakan kemeja putih sambil menunggang kuda dan menenteng gitar di punggungnya. Mantan personel Coboy Junior tersebut kemudian menanggapi kritik warganet terkait penampilannya itu.

Saat melakukan Live di Instagram, dia mengaku geli dengan penampilannya. “Justru gue geli banget,” katanya dalam video Live yang diunggah ulang akun X @tanyarl, pada Rabu (1/5/2024).

“Ternyata, yang geli bukan cuma yang mendengar saja. Tapi yang bikin juga merasa geli. Iqbaal…Iqbaal, kata seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Kocak, dia saja geli. Iqbaal jadi pelawak saja sudah. Enggak usah jadi penyanyi.”*

(SIS)