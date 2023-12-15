Klarifikasi Iqbaal Ramadhan soal Karaoke Lagu Justin Bieber Pakai Atribut Palestina

JAKARTA - Artis Iqbaal Ramadhan baru-baru ini menjadi sorotan. Selain lantaran ia baru saja lulus dari Monash University, beberapa waktu lalu sempat muncul pula video saat mantan personel Coboy Junior ini bernyanyi di atas panggung.

Dalam kesempatan itu, Iqbaal terdengar menyanyikan lagu Baby milik Justin Bieber. Sayangnya, suara Iqbaal sempat ramai dikomentari masyarakat lantaran dianggap kurang enak didengar.

BACA JUGA: Iqbaal Ramadhan Lulus dari Monash University

Bukan hanya soal suara, bintang film Mengejar Raden Saleh ini juga terlihat disorot terkait penampilannya. Sebab, ia tampak menyanyikan lagu milik Bieber dengan menggunakan atribut Palestina.

Penampilannya jelas menuai pro kontra lantaran Bieber dianggap pro Israel alias Zionis usai unggahannya di Instagram Story beberapa waktu lalu. Aksi Iqbaal membawakan lagu Bieber menggunakan atribut Palestina jelas membuat netizen bingung hingga ramai mengomentari aksi Iqbaal tersebut.

Klarifikasi Iqbaal Ramadhan terkait karaoke lagu Justin Bieber pakai atribut Palestina (Foto: instagram/lambe_turah)

“Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Aku ingin menjelaskan beberapa hal terkait video berkaraoke yang tersebar dan dibahas tentang aku yang membawakan lagu Baby dari Justin Bieber sambil menggunakan syal dengan atribut Palestina,” ungkap Iqbaal dalam sebuah chat yang dibagikan oleh akun @lambe_turah.

“Pertama-tama aku meminta maaf sedalam-dalamnya. Kesalahanku yang tidak melakukan cross check lebih lanjut tentang Justin Bieber yang ternyata adalah pro-Zionis/ Israel,” sambungnya.

Lebih lanjut, Iqbaal pun menegaskan bahwa ia merupakan pendukung Palestina.

“Dan membawakan lagunya terkesan sebagai bentuk aku ‘mendukung’ seniman atau musisi yang ternyata bertolak belakang 180 derajat dengan value dan prinsipku untuk selalu mendukung kedaulatan dan hak asasi manusia di Palestina,” paparnya.