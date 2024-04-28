Comeback ke Dunia Musik, Single Baru Iqbaal Ramadhan Dikritik

JAKARTA - Iqbaal Ramadhan memutuskan untuk kembali ke industri musik Tanah Air. Diketahui, mantan personel Coboy Junior ini baru saja merilis tiga buah single barunya, sebagai penanda kembalinya ia ke dunia tarik suara.

Diketahui, tiga buah single terbarunya itu adalah Cinta Luka Sempurna, Fortuna, dan Di Bawah Lampu. Kembali ke industri musik, Iqbaal memberikan nuansa vintage ala tahun 90-an di lagu-lagunya.

Remaja 24 tahun ini juga merilis sekaligus tiga MV untuk singlenya. Iqbaal terlihat mengajak para penonton untuk bernostalgia lewat warna musiknya.

Di video pertama, Iqbaal membukanya dengan dirinya bernyanyi dengan memainkan gitar. Gaya outfit Iqbaal juga terlihat vintage.

Single baru Iqbaal Ramadhan dikritik netizen (Foto: instagram/iqbaal.e)

Namun, karya terbaru Iqbaal Ramadhan ini justru mendapat kritikan pedas dari netizen. Salah satunya terlihat dari unggahan akun X, @tanyakanrl.

Netizen menganggap warna musik Iqbaal kurang sesuai dan cukup berbeda.

“Ini si Iqbaal beneran lagu dia apa bercandaan doang sih? Soalnya kayak lagu bercandaan,” tulis akun itu.

Warganet menganggap suara Iqbaal terdengar berbeda dengan biasanya. Gaya vintage dari musik ini juga terdengar tak biasa untuk netizen.

“Vibes-nya ala-ala lagu jadul, tapi kenapa suaranya begitu,” kata akun @ii*******.