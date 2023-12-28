5 Perempuan Cantik yang Pernah Dekat dengan Iqbaal Ramadhan

JAKARTA - Deretan perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan menarik untuk dikulik. Penyanyi sekaligus aktor 24 tahun ini memiliki paras tampan yang membuatnya dikagumi kaum hawa.

Maka tak heran jika dia sering dikabarkan dekat dengan beberapa perempuan cantik. Siapa saja mereka?

Berikut ulasan Okezone seputar lima perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan.

1. Zidny Lathifa





Zidny Lathifa merupakan teman SMA sekaligus mantan pacar Iqbaal Ramadhan. Keduanya pernah berpacaran saat SMA dan sempat menjalani hubungan jarak jauh (LDR) saat Iqbaal melanjutkan pendidikannya di United World College, Amerika Serikat.

2. Dianty Annisa

Perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan selanjutnya adalah Dianty Annisa. Ia adalah teman Iqbaal saat bersekolah di SMP Global Islamic School.

Kabar kedekatan keduanya berawal ketika Iqbaal sering mengunggah foto bersama Dianty di akun media sosialnya.

3. Steffi Zamora

Bernaung di bawah manajemen yang sama, membuat Steffi Zamora sempat dikabarkan dekat dengan Iqbaal Ramadhan. Isu tersebut mencuat lantaran keduanya kerap terlihat bersama. Bahkan, Steffi pernah menjenguk Iqbaal saat berada dirumah sakit.