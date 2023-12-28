Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Perempuan Cantik yang Pernah Dekat dengan Iqbaal Ramadhan

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:11 WIB
5 Perempuan Cantik yang Pernah Dekat dengan Iqbaal Ramadhan
Perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan (Foto: Instagram/iqbaal.e)
A
A
A

JAKARTA - Deretan perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan menarik untuk dikulik. Penyanyi sekaligus aktor 24 tahun ini memiliki paras tampan yang membuatnya dikagumi kaum hawa.

Maka tak heran jika dia sering dikabarkan dekat dengan beberapa perempuan cantik. Siapa saja mereka?

Berikut ulasan Okezone seputar lima perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan.

1. Zidny Lathifa

Zidny Latifa

Perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan (Foto: Instagram/zidnylthfa)

Zidny Lathifa merupakan teman SMA sekaligus mantan pacar Iqbaal Ramadhan. Keduanya pernah berpacaran saat SMA dan sempat menjalani hubungan jarak jauh (LDR) saat Iqbaal melanjutkan pendidikannya di United World College, Amerika Serikat.

2. Dianty Annisa

Dianty Annisa

Perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan (Foto: Instagram/diantyy.a)

Perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan selanjutnya adalah Dianty Annisa. Ia adalah teman Iqbaal saat bersekolah di SMP Global Islamic School.

Kabar kedekatan keduanya berawal ketika Iqbaal sering mengunggah foto bersama Dianty di akun media sosialnya.

3. Steffi Zamora

Steffi Zamora

Perempuan cantik yang pernah dekat dengan Iqbaal Ramadhan (Foto: Instagram/steffizamoraaa)

Bernaung di bawah manajemen yang sama, membuat Steffi Zamora sempat dikabarkan dekat dengan Iqbaal Ramadhan. Isu tersebut mencuat lantaran keduanya kerap terlihat bersama. Bahkan, Steffi pernah menjenguk Iqbaal saat berada dirumah sakit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/33/3165018/iqbaal_ramadhan-K4MZ_large.jpg
Vokal Iqbaal Ramadhan Ramai Dikritik, Netizen: Mending Akting Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016250/alasan-iqbaal-ramadhan-tampil-sebagai-penyanyi-dengan-nama-baale-UJWZKdDdMC.jpg
Alasan Iqbaal Ramadhan Tampil Sebagai Penyanyi dengan Nama BAALE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014778/alasan-iqbaal-ramadhan-gunakan-nama-baale-di-industri-musik-DIWD3gco3Z.jpg
Alasan Iqbaal Ramadhan Gunakan Nama BAALE di Industri Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/205/3014738/tanggapan-iqbaal-ramadhan-usai-single-dan-mv-barunya-dicibir-netizen-ZACuuP8YPo.JPG
Tanggapan Iqbaal Ramadhan Usai Single dan MV Barunya Dicibir Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/33/3002950/iqbaal-ramadhan-mengaku-geli-melihat-mv-single-barunya-8RkGRmSX93.jpg
Iqbaal Ramadhan Mengaku Geli Melihat MV Single Barunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/33/3001754/comeback-ke-dunia-musik-single-baru-iqbaal-ramadhan-dikritik-I47PBNapkw.jpg
Comeback ke Dunia Musik, Single Baru Iqbaal Ramadhan Dikritik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement