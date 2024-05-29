Tanggapan Iqbaal Ramadhan Usai Single dan MV Barunya Dicibir Netizen

JAKARTA - Iqbaal Ramadhan sempat menghebohkan publik usai merilis tiga buah single barunya, sebagai penanda kembalinya dia ke industri musik tanah air. Iqbaal Ramadhan pun kembali ke dunia tarik suara dengan menggunakan nama panggung BAALE.

Tiga buah single terbarunya itu adalah Cinta Luka Sempurna, Fortuna, dan Di Bawah Lampu. Iqbaal merilis lagu dengan gaya vintage ala tahun 90-an di lagu-lagunya.

Usai dirilis, lagu dan music video ketiga lagu tersebut pun menuai kritik. Mulai dari suara Iqbaal yang dinilai berbeda dengan biasanya hingga penampilan Iqbaal yang menunggang kuda dan menenteng gitar di punggungnya.

Mantan personel Coboy Junior tersebut pun tak merasa keberatan dengan kritik yang disampaikan. Menurutnya, kritik membantunya untuk terus berproses.

"Wah Kalau dari saya, pertama-tama itu memang sebuah hal buat saya yang bisa membentuk BAALE. BAALE itu nggak mungkin tercipta kalau nggak ada kritik dan masukan di situ," ujar Iqbaal Ramadhan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Sejak memutuskan comeback dan menggunakan nama BAALE, Iqbaal mengaku sudah untuk menerima segala kritik dan masukan yang disampaikan karena hal itu menandakan bahwa karyanya didengar oleh masyarakat.

"Itu udah jadi satu proses yang nggak mungkin terelakkan sih, dan saya memang udah sangat siap dan menghargai siapa pun yang mau mendengar atau menyaksikan karya-karya saya," sambungnya.

Lagi pula, dirinya tak berniat untuk memunculkan sensasi atau kontroversi. Hanya saja, Iqbaal ingin berkarya dengan jujur dari hatinya. Karya-karya yang dicap berbeda hingga dikritik itu merupakan bagian dari identitasnya. Yang terpenting kritik itu disampaikan dengan santun, tidak menjadikannya sasaran hujatan. Iqbaal bahkan sangat menghargai kritik yang disampaikan karena membantunya untuk terus berproses menjadi lebih baik lagi.

"Saya tidak menciptakan sensasi dan berita miring, saya tidak membuat skandal, yang saya berikan hanya karya jujur di usia ke-24 ini. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang nggak suka ya it’s okay, skip aja. Mungkin nggak perlu sampai ngata-ngatain. Tapi buat saya, saya appreciate siapa pun, karena itu yang akan membangun BAALE," ungkapnya.