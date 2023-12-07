Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesranya dengan Reza Rahadian, Netizen Syok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |00:02 WIB
Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesranya dengan Reza Rahadian, Netizen Syok
Prilly Latuconsina bongkar chat mesra dengan Reza Rahadian (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina mendadak jadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari aksi Prilly yang membongkar isi percakapannya dengan aktor, Reza Rahadian.

Momen itu diungkap Prilly di akun TikTok pribadinya. Dalam postingan itu, ia memperlihatkan chat WhatsApp mesra dengan bintang film Habibie dan Ainun itu.

“Selamanya bersyukur memiliki dia di duniaku,” tulis Prilly, pada Kamis (7/12/2023).

Isi pesan Reza Rahadian itu pun begitu manis dan mesra para Prilly. Mulai dari memuji hingga mengungkap perasaan sayang pada artis 26 tahun ini.

Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesranya dengan Reza Rahadian, Netizen Syok

“Aku satu-satunya yang menyayangimu sayang. Kamu orang yang penyayang, dan faktanya kamu mudah untuk disayang,” begitu bunyi pesan Reza pada Prilly.

Tak hanya itu, ada pula beberapa pesan Reza yang bersedia untuk menemani Prilly di saat dia senang dan susah.

“Pokoknya kalau mau ditemenin sedih-sedih let me know ya. Kalau ada apa-apa kabari aku,” begitu lanjut isi pesan Reza Rahadian.

Beberapa ucapan manis lainnya pun turut ditulis oleh aktor berdarah Ambon ini. Tak heran, hal itu membuat Prilly terenyuh dan menetapkan sosok Reza sebagai standar pria idamannya.

“My standards,” tambahnya.

Momen Prilly Latuconsina pamer chat mesra Reza Rahadian ini pun membuat warganet syok. Banyak netizen yang menduga Prilly menjalin hubungan dengan Reza.

“Haaa ini go public apa gimana?,” kata akun @st******.

“Ini beneran apa gimmick doang sih?,” sambung @mi*****.

“Ini udah pacaran apa gimana?,” tulis @ga******.

Halaman:
1 2
