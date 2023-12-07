Advertisement
Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesra dengan Reza Rahadian, Pacaran?
Annastasya Rizqa
, Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:15 WIB
Prilly Latuconsina bongkar isi pesan dari Reza Rahadian. (Foto: Instagram)
<p><strong>JAKARTA - </strong><a href="https://www.okezone.com/tag/prilly-latuconsina">Prilly Latuconsina </a>menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari aksi Prilly membongkar isi percakapannya dengan aktor, Reza Rahadian.</p> <p>Momen itu diungkap Prilly di akun TikTok pribadinya. Dalam postingan itu, ia memperlihatkan chat WhatsApp mesra dengan bintang film Habibie dan Ainun itu.</p> <p>“Selamanya bersyukur memiliki dia di duniaku,” tulis Prilly Latuconsina, pada Kamis (7/12/2023).</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/33/2927692/cerita-prilly-latuconsina-pernah-main-dating-app-di-luar-negeri-disukai-10-ribu-lelaki-giF0fGctiJ.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/11/27/33/2927692/cerita-prilly-latuconsina-pernah-main-dating-app-di-luar-negeri-disukai-10-ribu-lelaki">Cerita Prilly Latuconsina Pernah Main Dating App di Luar Negeri, Disukai 10 Ribu Lelaki</a></div> </div> <p>Isi pesan Reza Rahadian itu pun begitu manis dan mesra para Prilly. Mulai dari memuji hingga mengungkap perasaan sayang pada artis 26 tahun ini.</p> <p>“Aku satu-satunya yang menyayangimu sayang.”</p> <p><img title="Prilly Latuconsina" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/12/07/emtz7vsht9qknhg5lo8v_20262.jpg" alt="Prilly Latuconsina" width="500" height="750" /></p> <p>“Kamu orang yang penyayang, dan faktanya kamu mudah untuk disayang.”</p> <p>Begitu bunyi pesan Reza Rahadian pada Prilly. Tak hanya itu, ada pula beberapa pesan Reza yang bersedia untuk menemani Prilly di saat dia senang dan susah.</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/33/2920221/ini-alasan-prilly-latuconsina-dibully-netizen-gara-gara-nonton-konser-coldplay-di-jepang-5HywvBkyWX.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/11/14/33/2920221/ini-alasan-prilly-latuconsina-dibully-netizen-gara-gara-nonton-konser-coldplay-di-jepang">Ini Alasan Prilly Latuconsina Dibully Netizen Gara-Gara Nonton Konser Coldplay di Jepang</a></div> </div> <p>“Pokoknya kalau mau ditemenin sedih-sedih let me know ya.”</p> <p>“Ada apa-apa kabari aku.” Begitu lanjut isi pesan Reza Rahadian.</p><p></p> </div> </section> <div id="paging"> <div class="title">Halaman:</div> <div class="box-nomor"> <a 1
2 Artis Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian
Reza Rahadian
Prilly Latuconsina Telusuri berita celebrity lainnya
