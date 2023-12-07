Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesra dengan Reza Rahadian, Pacaran?

<p><strong>JAKARTA - </strong><a href="https://www.okezone.com/tag/prilly-latuconsina">Prilly Latuconsina </a>menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari aksi Prilly membongkar isi percakapannya dengan aktor, Reza Rahadian.</p> <p>Momen itu diungkap Prilly di akun TikTok pribadinya. Dalam postingan itu, ia memperlihatkan chat WhatsApp mesra dengan bintang film Habibie dan Ainun itu.</p> <p>“Selamanya bersyukur memiliki dia di duniaku,” tulis Prilly Latuconsina, pada Kamis (7/12/2023).</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/33/2927692/cerita-prilly-latuconsina-pernah-main-dating-app-di-luar-negeri-disukai-10-ribu-lelaki-giF0fGctiJ.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/11/27/33/2927692/cerita-prilly-latuconsina-pernah-main-dating-app-di-luar-negeri-disukai-10-ribu-lelaki">Cerita Prilly Latuconsina Pernah Main Dating App di Luar Negeri, Disukai 10 Ribu Lelaki</a></div> </div> <p>Isi pesan Reza Rahadian itu pun begitu manis dan mesra para Prilly. Mulai dari memuji hingga mengungkap perasaan sayang pada artis 26 tahun ini.</p> <p>“Aku satu-satunya yang menyayangimu sayang.”</p> <p><img title="Prilly Latuconsina" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/12/07/emtz7vsht9qknhg5lo8v_20262.jpg" alt="Prilly Latuconsina" width="500" height="750" /></p> <p>“Kamu orang yang penyayang, dan faktanya kamu mudah untuk disayang.”</p> <p>Begitu bunyi pesan Reza Rahadian pada Prilly. Tak hanya itu, ada pula beberapa pesan Reza yang bersedia untuk menemani Prilly di saat dia senang dan susah.</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/33/2920221/ini-alasan-prilly-latuconsina-dibully-netizen-gara-gara-nonton-konser-coldplay-di-jepang-5HywvBkyWX.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/11/14/33/2920221/ini-alasan-prilly-latuconsina-dibully-netizen-gara-gara-nonton-konser-coldplay-di-jepang">Ini Alasan Prilly Latuconsina Dibully Netizen Gara-Gara Nonton Konser Coldplay di Jepang</a></div> </div> <p>“Pokoknya kalau mau ditemenin sedih-sedih let me know ya.”</p> <p>“Ada apa-apa kabari aku.” Begitu lanjut isi pesan Reza Rahadian.</p><p></p> </div> </section> <div id="paging"> <div class="title">Halaman:</div> <div class="box-nomor"> <a href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/07/33/2934782/prilly-latuconsina-bongkar-chat-mesra-dengan-reza-rahadian-pacaran" class="nomor active" > 1 </a> <a href="https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/07/33/2934782/prilly-latuconsina-bongkar-chat-mesra-dengan-reza-rahadian-pacaran?page=2" class="nomor" > 2 </a> </div> </div> <div id="follow-wa"> <div class="text"> Follow <span>WhatsApp Channel Okezone</span> untuk update berita terbaru setiap hari </div> <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Vb679bp4Crfgc1GHhF0z" aria-label="Follow" class="follow">Follow</a> </div> <div id="tag"> <div class="title">Topik Artikel :</div> <div class="box-tag"> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/artis-prilly-latuconsina" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-0" data-label="https://www.okezone.com/tag/artis-prilly-latuconsina" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="artis-prilly-latuconsina">Artis Prilly Latuconsina</a> <a onclick="DataLayerHit(1,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/prilly-latuconsina-dan-reza-rahadian" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-1" data-label="https://www.okezone.com/tag/prilly-latuconsina-dan-reza-rahadian" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="prilly-latuconsina-dan-reza-rahadian">Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian</a> <a onclick="DataLayerHit(2,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/reza-rahadian" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-2" data-label="https://www.okezone.com/tag/reza-rahadian" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="reza-rahadian">Reza Rahadian</a> <a href="https://celebrity.okezone.com/topic/24508/prilly-latuconsina" aria-labelledby="tag" class="text">Prilly Latuconsina</a> </div> </div> <div class="fiture no-font"> <div class="share"> <!-- <div class="group-comment"> <div class="img comment"></div> </div> --> <div class="group-medsos"> <div class="text">Share</div> <div class="sosmed he bag1"> <input id="sosmed_title2" value="Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesra dengan Reza Rahadian, Pacaran?" type="hidden"> <div id="share-url2" url="https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/07/33/2934782/prilly-latuconsina-bongkar-chat-mesra-dengan-reza-rahadian-pacaran" text="Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesra dengan Reza Rahadian, Pacaran?" style="display:none;"></div> <div id="value-copy2" style="display: none;">https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/07/33/2934782/prilly-latuconsina-bongkar-chat-mesra-dengan-reza-rahadian-pacaran</div> <div class="bottomshare"> <div class="upsosm"> <div class="hitshare facebook-share button-share" data-network="facebook"> <div class="onshare"><i id="fb2" class="fa faa-facebook" aria-hidden="true"></i> </div> </div> <div class="hitshare twitter-share button-share" data-network="twitter"> <div class="onshare"><i id="tw2" class="fa faa-twitter" aria-hidden="true"></i> </div> </div> <div class="hitshare whatsapp-share button-share" data-network="whatsapp"> <a class="onshare" target="_blank" href="https://web.whatsapp.com/send?text=*Prilly+Latuconsina+Bongkar+Chat+Mesra+dengan+Reza+Rahadian,+Pacaran?* ,%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fcelebrity.okezone.com%2Fread%2F2023%2F12%2F07%2F33%2F2934782%2Fprilly-latuconsina-bongkar-chat-mesra-dengan-reza-rahadian-pacaran%3Futm_medium%3Dsosmed%26utm_source%3Dwhatsapp %0D%0A%0D%0ADownload aplikasi Okezone Portal Berita Online Indonesia: https%3A%2F%2Fwww.okezone.com%2Fapps" data-text="Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesra dengan Reza Rahadian, Pacaran?" aria-label="whatsapp"> <i id="wa1" class="fa faa-whatsapp ga_ShareWaTop" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="hitshare email-share button-share" data-network="email"> <a rel="nofollow" href="mailto:?subject=Prilly Latuconsina Bongkar Chat Mesra dengan Reza Rahadian, Pacaran?&body=Check out this site:https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/07/33/2934782/prilly-latuconsina-bongkar-chat-mesra-dengan-reza-rahadian-pacaran" class="share-mail" id="smail2">Share on mail</a> </div> <div class="hitshare copylink-share copy-dua button-share" data-network="copy-link"> <div class="onshare"> <i id="copyLink2" aria-hidden="true"></i> <span class="fbm-copied-message-dua hidden">Link successfully copied</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : UNDER ARTICLE 3X2 IN THE FIRST POSITION (BIG IMAGE) MGID - DESKTOP, VALID 2026-01-31 ---> <script src="https://jsc.mgid.com/site/523196.js" async> </script> <div data-type="_mgwidget" data-widget-id="1408810" data-src-id="${PUBLISHER_ID}"> </div> <script>(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); </script> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : GOOGLE NEWS DESKTOP, VALID 0000-00-00 ---> <div class="follow-okz box-gnews"> <div class="text"><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPiswgswmsjZAw?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID:en">Follow Okezone di Google News </a></div> <div class="icon"><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPiswgswmsjZAw?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID:en"></a></div> </div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : PLUGIN COMMENT MNC PORTAL, VALID 0000-00-00 ---> <div class="komentar"></div> <script src="https://comment-portal.mncportal.id/index.js" async></script> <section class="brt-terkait"> <div class="title">Berita Terkait</div> <div class="container-terkait"> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/10/08/33/3175295/omara-esteghlal-terpesona-dengan-rambut-pendek-prilly-latuconsina-you-re-so-hot"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/10/08/33/3175295/omara-esteghlal-terpesona-dengan-rambut-pendek-prilly-latuconsina-you-re-so-hot" class="title-content" aria-labelledby="title article">Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: <i>You’re So Hot</i></a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/10/08/33/3175295/omara-esteghlal-terpesona-dengan-rambut-pendek-prilly-latuconsina-you-re-so-hot" data-channelname="" data-title="Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You re So Hot" data-date="20251008" data-id="3175295" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/07/25/33/3157925/momen-horor-prilly-latuconsina-lihat-hantu-di-new-orleans"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/07/25/33/3157925/momen-horor-prilly-latuconsina-lihat-hantu-di-new-orleans" class="title-content" aria-labelledby="title article">Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans </a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/07/25/33/3157925/momen-horor-prilly-latuconsina-lihat-hantu-di-new-orleans" data-channelname="" data-title="Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans" data-date="20250725" data-id="3157925" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/22/33/3149277/agar-langgeng-prilly-latuconsina-ogah-bikin-omara-esteghlal-cemburu"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/22/33/3149277/agar-langgeng-prilly-latuconsina-ogah-bikin-omara-esteghlal-cemburu" class="title-content" aria-labelledby="title article">Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/22/33/3149277/agar-langgeng-prilly-latuconsina-ogah-bikin-omara-esteghlal-cemburu" data-channelname="" data-title="Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu" data-date="20250622" data-id="3149277" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/21/33/3149132/prilly-latuconsina-ungkap-konsep-pernikahan-impian-omara-esteghlal-wajib-tahu"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/21/33/3149132/prilly-latuconsina-ungkap-konsep-pernikahan-impian-omara-esteghlal-wajib-tahu" class="title-content" aria-labelledby="title article">Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/21/33/3149132/prilly-latuconsina-ungkap-konsep-pernikahan-impian-omara-esteghlal-wajib-tahu" data-channelname="" data-title="Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu" data-date="20250621" data-id="3149132" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/02/33/3143948/gaya-unik-omara-esteghlal-foto-prilly-latuconsina-dia-indah-dari-segala-sisi"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/02/33/3143948/gaya-unik-omara-esteghlal-foto-prilly-latuconsina-dia-indah-dari-segala-sisi" class="title-content" aria-labelledby="title article">Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/06/02/33/3143948/gaya-unik-omara-esteghlal-foto-prilly-latuconsina-dia-indah-dari-segala-sisi" data-channelname="" data-title="Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi" data-date="20250602" data-id="3143948" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/03/24/33/3125371/biodata-dan-agama-prilly-latuconsina-artis-yang-angkat-bicara-setelah-diboikot-netizen"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://celebrity.okezone.com/read/2025/03/24/33/3125371/biodata-dan-agama-prilly-latuconsina-artis-yang-angkat-bicara-setelah-diboikot-netizen" class="title-content" aria-labelledby="title article">Biodata dan Agama Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 5 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-5" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg" data-link="https://celebrity.okezone.com/read/2025/03/24/33/3125371/biodata-dan-agama-prilly-latuconsina-artis-yang-angkat-bicara-setelah-diboikot-netizen" data-channelname="" data-title="Biodata dan Agama Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen" data-date="20250324" data-id="3125371" data-kanal="celebrity" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 5 end --> </div> </section> <div class="clear"></div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : WIDGET-BANNER-DESKTOP, VALID 0000-00-00 ---> <style> .iframe-banner{position: relative;clear:both;margin: 10px 10px 10px 10px;} .iframe-banner iframe{height: 250px;} @media (max-width:1199px) { .iframe-banner iframe{height: 220px;} } @media (max-width:1024px) { .iframe-banner iframe{height: 300px;} } @media (max-width:991px) { .iframe-banner iframe{height: 200px;} } @media (max-width: 758px) { .iframe-banner iframe{height: calc(47vw - 26px)} } </style> <div class="iframe-banner"> <a href="https://tv.okezone.com/radio/jakarta" target="_self" aria-label="banner"> <img src="https://cdn.okezone.com/underwood/revamp/2023/widget/countdown/desktop/img/banner_radio.jpg" width="100%" alt="Banner"> </a> </div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : BANNER LIVE STREAMING TV, VALID 0000-00-00 ---> <div id="banner-livestreaming" style="text-align:center;"></div> <div id='metube_div'></div> <!-- CANAL : CELEBRITY, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : PREVIEW EMBED IMG X R+ (SHOPEE AFILIATE), VALID 2026-02-28 ---> <style> .iframe-widget-client{position: relative;clear:both;} .iframe-widget-client iframe{height: 300px; width:100%; margin-top: 20px;} @media (max-width:1199px) { .iframe-widget-client iframe{height: 300px;} } @media (max-width:1024px) { .iframe-widget-client iframe{height: 300px;} } @media (max-width:991px) { .iframe-widget-client iframe{height: 300px;} } @media (max-width: 758px) { .iframe-widget-client iframe{height: calc(47vw - 10px)} } </style> <div class="iframe-widget-client"> <iframe src="https://embed.rctiplus.com/catalogue/okezone/gayahidup/?type=landscape" frameborder="0" loading="lazy" fetchpriority="low" title="Widget embed RCTI" >

Telusuri berita celebrity lainnya