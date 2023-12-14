Iqbaal Ramadhan Lulus dari Monash University

JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan datang dengan kabar membanggakan. Pada Rabu, 13 Desember kemarin, melalui akun Instagramnya, mantan personel Coboy Junior ini mengumumkan kelulusannya.

Momen Iqbaal menjadi sarjana pun turut diabadikan dalam sejumlah foto saat ia tengah mengenakan toga.

Diketahui, setelah lulus SMA Iqbaal mengambil kuliah di Monash University jurusan Media Komunikasi pada 2019. Setelah kurang lebih 4 tahun mengenyam pendidikan, pada Rabu kemarin, bintang film Mengejar Raden Saleh ini pun mengumumkan kelulusannya.

“Alhamdulillah,” tulis Iqbaal singkat pada keterangan foto wisudanya.





Iqbaal Ramadhan lulus dari Monash University (Foto: instagram/iqbaal.e)