Sinopsis Film The Perfect Storm, Badai Mematikan di Tengah Laut

JAKARTA - Sinopsis film The Perfect Storm akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Perfect Storm adalah film bencana biografi Amerika Serikat tahun 2000 yang disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan didasarkan pada buku non-fiksi kreatif tahun 1997 dengan judul yang sama karya Sebastian Junger.

Film ini menceritakan kisah Andrea Gail, sebuah kapal penangkap ikan komersial yang hilang di laut beserta seluruh awaknya setelah terjebak dalam badai besar tahun 1991. Film ini dibintangi oleh George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, William Fichtner, Karen Allen, Bob Gunton, Mary Elizabeth Mastrantonio, dan John C. Reilly.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 137 ulasan, dan peringkat rata-rata 5,6/10

Sinopsis The Perfect Storm

Pada bulan Oktober 1991, kapal penangkap ikan pedang komersial Andrea Gail kembali ke pelabuhan di Gloucester, Massachusetts, dengan hasil tangkapan yang buruk. Pemilik kapal, Bob Brown, mencemooh dan mengejek Kapten Billy Tyne atas "masa suram" baru-baru ini. Putus asa untuk menebus dirinya, Billy meyakinkan awak Andrea Gail untuk bergabung dengannya dalam ekspedisi penangkapan ikan musim gugur terakhir.

Awak kapal berlayar keluar dari wilayah penangkapan ikan biasa mereka di Grand Banks Newfoundland, meninggalkan badai tropis yang sedang berkembang di belakang mereka. Awalnya tanpa hasil, mereka menuju ke Flemish Cap, di mana keberuntungan mereka sangat meningkat.

Setelah mengumpulkan ribuan pound ikan, mesin es mereka rusak; satu-satunya cara untuk menjual tangkapan mereka sebelum busuk adalah segera kembali ke daratan. Namun, di antara Andrea Gail dan Gloucester adalah pertemuan dua sistem front cuaca yang kuat dan badai, yang diremehkan oleh awak kapal.

BACA JUGA: