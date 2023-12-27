Bintangi Original Series Vision+ The One, Shakira Jasmine Makin Cantik dan Humoris

JAKARTA – Nama Shakira Jasmine sudah tidak asing lagi ditelinga para penikmat musik dan film. Shakira telah sukses dalam debut single pertama di tahun 2018 dan film pertama di 2019.

Salah satu finalis The Voice Kids Indonesia musim pertama tersebut akan berperan dalam sebuah series bertemakan e-sport berjudul The One yang akan segera tayang eksklusif di Vision+.

Dalam series The One, penyanyi sekaligus aktris, Shakira akan memerankan tokoh Sacha, salah satu anggota tim e-sport SMBG.

The One mengangkat genre sport, drama, dan romance. Series ini akan menceritakan tentang seorang gamer yang menjalani hukuman akibat perbuatan curang yang dilakukan olehnya.

Ia kemudian ditarik untuk bergabung ke dalam tim e-sport yang sedang dalam proses pembentukan. Namun, ada mantan pacarnya di tim tersebut. Nantinya, Sacha lah yang akan membujuk anggota tim lain untuk menerima gamer tersebut.

Dalam perjalanan pembentukan tim, akan ada banyak sekali proses naik turun dari sebuah tim e-sport yang akan ditampilkan. Percintaan yang rumit juga turut memperkeruh keadaan tim.

Sacha, wanita yang cantik dengan pribadi yang menyenangkan, dan memiliki aura yang positif, akan menjadi penetralisir keadaan tim SMBG. Tak jarang, ia juga menjadi tempat curhat karena sifatnya yang netral.