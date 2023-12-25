Pangeran Lantang dan Annette Edoarda Terlibat Perkelahian, Saksikan Montir Cantik Episode 7 Hanya di Vision+

JAKARTA - Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul Montir Cantik yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series yang merupakan hasil kolaborasi antara Vision+ dengan MVP Pictures ini dapat anda saksikan melalui link ini.

Montir cantik adalah series dengan genre romance, drama, action, family yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani. Series yang sangat cocok untuk menemani akhir tahun anda bersama keluarga.

Original Series Montir Cantik dibintangi oleh Annette Edoarda sebagai Indah, Pangeran Lantang sebagai Gerry, Rafael Adwel sebagai Angga, Ricky Lucky sebagai Marko, Richard Cund sebagai Dika, Hana Hanoon sebagai Alexa, Alif sebagai Aldo, Gaby Hartanto sebagai Vera, Nugie Nugraha sebagai Ramlan, Fadlan Muhammad sebagai Wijaya, Vikri Rasta sebagai Indra, Tegar Satria sebagai Sakti, Davina Veronika sebagai Sonya.

Secara garis besar, Montir Cantik mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah bekerja di bengkel miliki ayah Geri dan mereka menjadi dekat. Namun, ada Angga yang cemburu melihat kedekatan mereka hingga menciptakan kisah cinta segitiga.

Montir Cantik Vision+ (Foto: MNC Media)





Dalam Episode 7 Montir Cantik, Sakti berusaha untuk menghalangi orang -orang yang berusaha membongkar usahanya, termasuk Gerry dan Indah. Gerry memerintah Marko untuk memata-matai Angga dengan imbalan diberi posisi penting dalam bisnis Sakti.

Bang Dom, seseorang yang dekat dengan Angga berusaha untuk melindungi dan memperingatkan Angga. Namun, tak berselang lama Bang Dom harus mengalami Nasib tragis karena berhadapan dengan Sakti.

Ramlan yang mengetahui bahwa Wijaya masuk penjara langsung mengunjunginya. Wijaya berusaha untuk menjelaskan bahwa Indah bekerja di bengkel atas keinginan Wijaya yang melihat potensi besar dalam diri Indah.

Ramlan pun tersadar dengan segala ucapan Wijaya, ia pun bergegas pulang kerumah menemui Indah. Namun, tak disangka warung bakminya malah berantakan seperti ada perkelahian dan ia punya firasat buruk akan hal tersebut.