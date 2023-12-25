Meriahkan Natal dengan Deretan Tontonan Spesial dan Menghibur di Vision+

JAKARTA - Vision+ menghadirkan series dan film keluarga yang lucu dengan kisah romantis yang mengharukan atau kisah klasik natal yang membangkitkan semangat. Saatnya merayakan indahnya Natal bersama keluarga dengan menikmati tontonan yang penuh dengan kehangatan dan keceriaan di Vision+.

Jelajahi dunia film dan series dengan suasana Natal yang penuh keajaiban dan kebahagiaan di setiap sudut layar bersama Vision+. Mulai dari kisah romantis dari “Christmas in August” hingga petualangan seru dari “Tytus Mystery of The Enygma” atau “The Tower”.

Simak tontonan spesial Natal untuk menemani anda pekan ini!

1. Christmas in August

Film bergenre romantis yang dirilis tahun 1998 ini dibintangi oleh Han Suk Kyu, Shim Eun Ha, Shin Goo, dan masih banyak lagi. Suatu masa di Seoul, Jung Won, pemilik studio foto kecil yang lusuh menyadari bahwa kematiannya semakin dekat. Ia bertemu dengan Darim, pelanggan setia studio foto miliknya. Darim menaruh perasaan dan mencoba menarik perhatian Jung Won. Akankah mereka bersatu?

Meriahkan natal dengan deretan tontonan spesial dan menghibur Vision+ (Foto: MNC Media)

2. Lukas: The Journey of An Altar Boy

Original series dari Vision+ yang bergenre drama dan petualangan ini mengangkat kisah keluarga dengan nilai-nilai agama yang dibintangi oleh Aradhana Rahadi, Ruth Marini, Lidya Leonita, Rizky Hanggono, dan masih banyak lagi. Lukas adalah calon putra altar yang tinggal dalam kasih bersama Ibunya, Maria dan eyangnya, ia mendapat info bahwa Bapaknya masih hidup. Petualangan Lukas bersama 2 sahabatnya Flory dan Frans mencari sang Bapak pun dimulai.

3. Titus Mystery of The Enygma

Film animasi komedi keluarga Indonesia garapan MNC Animation dan MNC Pictures ini mengisahkan Titus, seekor tikus detektif pecinta puzzle yang tinggal di kota Steamburg. Dalam petualangannya sebagai detektif, ia ditemani kelinci pesulap bernama Bobit serta Fyra, si kadal cantik yang juga seorang pilot amatir dan gemar bertualang.

4. The Tower

Sebuah Tower megah dengan 108 lantai dan nilainya yang fantastis diubah menjadi perjalanan yang menegangkan tiada henti. Menyorot kisah Mr. Joe berencana merayakan white christmas di Tower Sky, tetapi salju tidak turun. Dia berinisiatif membuat salju buatan untuk memberi kepuasan pada tamu VIPnya. Tetapi, disaat salju buatan disebar dan kembang api dinyalakan insiden mengerikan mulai terjadi.