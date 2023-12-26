Sinopsis Film Greenland, Komet Hancurkan Bumi

JAKARTA - Sinopsis film Greenland akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Greenland adalah film bencana thriller apokaliptik Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Ric Roman Waugh dan ditulis oleh Chris Sparling.

Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, dan Hope Davis, dan mengikuti sebuah keluarga yang harus berjuang untuk bertahan hidup ketika sebuah komet yang menghancurkan planet bergerak menuju Bumi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 78% berdasarkan 163 ulasan, dengan rating rata-rata 6,3/10.

Sinopsis film Greenland

Insinyur struktural John Garrity tinggal di Atlanta, Georgia, AS, dengan istrinya, Allison, dan putra mereka yang menderita diabetes, Nathan. Ia pulang ke rumah untuk menyaksikan lewatnya komet antar-bintang yang baru-baru ini ditemukan bernama "Clarke", bersama dengan keluarganya dan tetangga-tetangganya.

Ketika berada di toko kelontong, John menerima pesan otomatis dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang mengatakan bahwa ia dan keluarganya telah dipilih untuk pengungsian darurat. Kemudian, ia kembali ke rumah ketika sebuah fragmen komet terlihat masuk ke atmosfer dalam siaran langsung di televisi. Sebelumnya diharapkan mendarat di lautan dekat Bermuda, fragmen tersebut malah menabrak Tampa, Florida dan menguapkan kota beserta sebagian besar negara bagian itu.

John kemudian mendapat panggilan dengan instruksi untuk menuju Pangkalan Angkatan Udara Robins untuk penerbangan evakuasi, karena Clarke akan bertabrakan secara langsung dengan Bumi dan seluruh planet akan diserang oleh ratusan fragmen dalam dua hari mendatang dalam peristiwa yang sangat mematikan, dengan satu fragmen cukup besar untuk menyebabkan peristiwa kepunahan. John, Allison, dan Nathan segera mengemas barang dan melarikan diri, tidak dapat membawa siapapun bersama mereka karena akan ditolak naik pesawat.

Di Pangkalan Angkatan Udara Robins, insulin Nathan tertinggal di dalam mobil. Ketika John pergi untuk mengambilnya, Allison diantar keluar dari pangkalan setelah kondisi medis Nathan terungkap, menghilangkan kelayakan mereka. John kembali dan naik pesawat tetapi segera turun setelah menyadari bahwa Allison dan Nathan tertinggal.

