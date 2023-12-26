Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Greenland, Komet Hancurkan Bumi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:01 WIB
Sinopsis Film Greenland, Komet Hancurkan Bumi
Sinopsis Film Greenland (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Greenland akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Greenland adalah film bencana thriller apokaliptik Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Ric Roman Waugh dan ditulis oleh Chris Sparling.

Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, dan Hope Davis, dan mengikuti sebuah keluarga yang harus berjuang untuk bertahan hidup ketika sebuah komet yang menghancurkan planet bergerak menuju Bumi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 78% berdasarkan 163 ulasan, dengan rating rata-rata 6,3/10.

Sinopsis film Greenland

Insinyur struktural John Garrity tinggal di Atlanta, Georgia, AS, dengan istrinya, Allison, dan putra mereka yang menderita diabetes, Nathan. Ia pulang ke rumah untuk menyaksikan lewatnya komet antar-bintang yang baru-baru ini ditemukan bernama "Clarke", bersama dengan keluarganya dan tetangga-tetangganya.

Sinopsis Film Greenland, Komet Hancurkan Bumi

Ketika berada di toko kelontong, John menerima pesan otomatis dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang mengatakan bahwa ia dan keluarganya telah dipilih untuk pengungsian darurat. Kemudian, ia kembali ke rumah ketika sebuah fragmen komet terlihat masuk ke atmosfer dalam siaran langsung di televisi. Sebelumnya diharapkan mendarat di lautan dekat Bermuda, fragmen tersebut malah menabrak Tampa, Florida dan menguapkan kota beserta sebagian besar negara bagian itu.

John kemudian mendapat panggilan dengan instruksi untuk menuju Pangkalan Angkatan Udara Robins untuk penerbangan evakuasi, karena Clarke akan bertabrakan secara langsung dengan Bumi dan seluruh planet akan diserang oleh ratusan fragmen dalam dua hari mendatang dalam peristiwa yang sangat mematikan, dengan satu fragmen cukup besar untuk menyebabkan peristiwa kepunahan. John, Allison, dan Nathan segera mengemas barang dan melarikan diri, tidak dapat membawa siapapun bersama mereka karena akan ditolak naik pesawat.

Di Pangkalan Angkatan Udara Robins, insulin Nathan tertinggal di dalam mobil. Ketika John pergi untuk mengambilnya, Allison diantar keluar dari pangkalan setelah kondisi medis Nathan terungkap, menghilangkan kelayakan mereka. John kembali dan naik pesawat tetapi segera turun setelah menyadari bahwa Allison dan Nathan tertinggal.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement