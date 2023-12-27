OKAAY Rilis Single Biru Sebagai Persembahan untuk Sang Vokalis yang Akan Menikah

JAKARTA - Vokalis dari duo OKAAY, Heidi Widanri Refo Nicky Putri alias Kaay memutuskan untuk menikah. Sebagai persembahan lantaran sahabatnya akan menjadi seorang istri, Niko Al Hakim alias Okin pun sengaja meluncurkan single terbaru bertajuk Biru.

Single Biru sendiri sengaja dirilis sebagai bentuk perayaan OKAAY lantaran Kaay akan menikah. Bahkan lagu yang diproduksi oleh KRAYON Music ini ditulis sendiri oleh Okin.

Tak sendiri, Okin juga turut melibatkan Ray Prasetya dalam penggarapannya. Bahkan single sengaja dibuat untuk menambah warna dalam industri musik Indonesia.

“Salah satu sahabat perempuan yang saya pikir akan menikah mendekati umur 30an, ternyata akhirnya menikah. Jadi, hadirnya lagu ini tergerak saat kami mengetahui kabar tersebut,” kata Okin, dikutip dalam keterangan resmi.

OKAAY rilis single baru bertajuk 'Biru' (Foto: Dok OKAAY)





Menurut Okin di era gempuran perselingkuhan dan perceraian, Kaay masih bisa percaya diri untuk mengambil sebuah keputusan ini. Bahkan ia melihat bahwa Kaay sudah menemukan cintanya.