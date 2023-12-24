Sinopsis Film Hellboy, Anak Iblis Selamatkan Dunia

JAKARTA - Sinopsis film Hellboy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hellboy adalah film pahlawan super tahun 2019 yang berdasarkan karakter komik Dark Horse Comics dengan nama yang sama, yang diciptakan oleh Mike Mignola.

Disutradarai oleh Neil Marshall, film ini dibintangi oleh David Harbour sebagai tokoh utama, bersama Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, dan Thomas Haden Church. Film ini mengambil inspirasi dari komik-komik Darkness Calls, The Wild Hunt, The Storm and the Fury, dan Hellboy in Mexico.

Sinopsis Film Hellboy

Pada tahun 517 M, Blood Queen jahat, Vivienne Nimue, melepaskan wabah di Inggris sampai Raja Arthur menggagalkannya dengan bantuan Ganeida, anggota coven-nya. Arthur menggunakan Excalibur untuk memutilasi Nimue dan menyembunyikan sisa-sisa tubuhnya di seluruh Inggris.

Di Tijuana, Meksiko, pada masa sekarang, penyelidik paranormal Hellboy secara tidak sengaja membunuh agen yang hilang, Esteban Ruiz, yang telah berubah menjadi vampir, selama pertandingan gulat. Setelah mendengar kata-kata terakhir Ruiz, yang meramalkan bahwa akhir sudah dekat, Hellboy dibawa kembali ke B.P.R.D. di Colorado. Dia ditugaskan oleh pemimpin B.P.R.D.

Trevor Bruttenholm, ayah angkatnya, untuk membantu Osiris Club dalam memburu tiga raksasa di Inggris Raya. Seer klub, Lady Hatton, mengungkapkan bahwa seharusnya Bruttenholm membunuh Hellboy ketika dia masuk ke dunia manusia sebagai hasil dari Proyek Ragnarok Nazi tetapi malah membesarkannya. Sementara itu, peri mirip babi yang dikenal sebagai Gruagach diarahkan oleh penyihir Baba Yaga untuk mengambil anggota tubuh Nimue agar dia bisa memenuhi keinginannya untuk membalas dendam pada Hellboy.

Selama perburuan, Hellboy dikhianati dan hampir dibunuh oleh para pemburu sebelum mereka disergap oleh para raksasa. Hellboy bertarung dan membunuh para raksasa sampai dia roboh karena kelelahan, hanya diselamatkan oleh seorang wanita muda. Dia terbangun di apartemennya, mengenali wanita itu sebagai Alice Monaghan, seorang medium yang pernah dia selamatkan dari peri ketika bayi. Mengirim tim untuk mengambil kembali Hellboy, Bruttenholm memperkenalkan Hellboy kepada agen M11 Ben Daimio dan mengungkapkan bahwa sisa tubuh Nimue telah diambil, dan bagian terakhirnya disimpan di Osiris Club. Setelah menemukan klub dibantai, Alice menyampaikan roh Hatton, yang mengungkapkan bahwa Nimue mencari Hellboy untuk menyebabkan kiamat.

Lengan Nimue diambil oleh Gruagach, dan Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan merayu frustasinya, memungkinkan Gruagach melarikan diri. Hellboy mengungkapkan bahwa Gruagach adalah changeling yang mengambil tempat Alice sebagai bayi sebelum Hellboy mencapnya dengan besi dan memaksanya mengembalikan Alice, yang menyebabkan Gruagach membenci Hellboy karena telah merampas kesempatannya untuk menjadi manusia.