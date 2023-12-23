Konser Slank Batal, Bimbim: Kita Jadikan Pengalaman!

JAKARTA - Grup band Slank kecewa atas batalnya konser tur album tujuh ke beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini disampaikan Bimbim drummer sekaligus pentolan Slank.

Pemilik nama asli Bimo Almachzumi mengatakan ke depan Slank lebih selektif memilih promotor konsernya.

"Ini jadi pengalaman bahwa kalau mau tur cari promotor yang siap," kata Bimbim Slank di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bimbim menyampaikan jika fansnya, Slankers sering mengadu lewat DM Instagram soal pengembalian tiket konser tak kunjung dilakukan promotor.