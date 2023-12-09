Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iis Dahlia Bantah Rizki DA dan Nadya Mustika Menikah Berdekatan: Sudah Takdir!

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:00 WIB
Iis Dahlia Bantah Rizki DA dan Nadya Mustika Menikah Berdekatan: Sudah Takdir!
Iis Dahlia bantah pernikahan Rizki DA dan Nadya Mustika karena saling berlomba, menurutnya itu karena takdir. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Iis Dahlia hadiri di pernikahan Rizki DA dan Hersa Rahayu Julianti di Club Deruzzi, di Jalan Dago Pakar Raya Resort, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Hubungan Iis Dahlia dan Rizki memang cukup dekat sehingga Iis menganggap Rizki dan saudara kembarnya, Ridho seperti anaknya sendiri.

Iis Dahlia ikut menanggapi komentar netizen yang mempertanyakan mengapa pernikahan Rizki digelar hanya dua minggu berselang usai mantan istrinya, Nadya Mustika dinikahi Ikbal Rosadi. Muncul dugaan bahwa keduanya sengaja berlomba agar tak keduluan dengan satu sama lain untuk menikah.

Pedangdut 51 tahun itu membantah dugaan tersebut. Menurutnya hal ini terjadi semata-mata keena takdir Tuhan. Segala urusan pun dimudahkan sehingga baik Rizki DA dan Nadya segera dipertemukan dengan jodohnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163827/iis_dahlia-ahJj_large.jpg
Cerita Iis Dahlia Bantu Mpok Alpa Urus BPJS untuk Pengobatan Kanker 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163807/iis_dahlia-Wy0k_large.jpg
Iis Dahlia Akui Kerap Marahi Mpok Alpa sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154145/iis_dahlia-3klu_large.jpg
Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141314/iis_dahlia-CwVf_large.jpg
Beda dengan Lesti Kejora, Iis Dahlia Sudah Minta Izin Bawakan Lagu Yoni Dores
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121933/iis_dahlia-aPrD_large.jpg
Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Mertua Cerewet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121638/iis_dahlia-Xbh4_large.jpg
Doa Iis Dahlia di Depan Kakbah, Minta Umur Panjang hingga Menantu Terbaik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement