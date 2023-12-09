Iis Dahlia Bantah Rizki DA dan Nadya Mustika Menikah Berdekatan: Sudah Takdir!

Iis Dahlia bantah pernikahan Rizki DA dan Nadya Mustika karena saling berlomba, menurutnya itu karena takdir. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Iis Dahlia hadiri di pernikahan Rizki DA dan Hersa Rahayu Julianti di Club Deruzzi, di Jalan Dago Pakar Raya Resort, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Hubungan Iis Dahlia dan Rizki memang cukup dekat sehingga Iis menganggap Rizki dan saudara kembarnya, Ridho seperti anaknya sendiri.

BACA JUGA: Iis Dahlia Kasih Wejangan Minta Rizki DA Jangan Egois

Iis Dahlia ikut menanggapi komentar netizen yang mempertanyakan mengapa pernikahan Rizki digelar hanya dua minggu berselang usai mantan istrinya, Nadya Mustika dinikahi Ikbal Rosadi. Muncul dugaan bahwa keduanya sengaja berlomba agar tak keduluan dengan satu sama lain untuk menikah.

Pedangdut 51 tahun itu membantah dugaan tersebut. Menurutnya hal ini terjadi semata-mata keena takdir Tuhan. Segala urusan pun dimudahkan sehingga baik Rizki DA dan Nadya segera dipertemukan dengan jodohnya.