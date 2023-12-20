Lirik Lagu dan Chord Gitar Santa Baby dari Ariana Grande

JAKARTA - Sebelum dipopulerkan Ariana Grande, lagu Natal Santa Baby pertama kali dinyanyikan oleh Eartha Kitt, pada 1953. Lagu yang kental dengan nuansa swing jazz itu diciptakan oleh Joan Javits.

Lagu itu bercerita tentang wanita yang menginginkan hadiah di hari Natal dan mengirimkan daftar permintaannya kepada Sinterklas. Menariknya, dia menginginkan sederet hadiah mewah, seperti kapal pesiar hingga dekorasi dari Tiffany.

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Goodness of God dari Bethel Music

Santa Baby-Ariana Grande

Capo 3

Intro

D G Em A

D G Em A

Verse

D G Em A D G

Santa Baby, slip a sable under the tree for me

Em A D

I've been an awful good girl

G Em A D G Em A

Santa baby, so hurry down the chimney tonight

Verse

D G Em A D G