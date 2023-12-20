Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Santa Baby dari Ariana Grande

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:36 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Santa Baby</i> dari Ariana Grande
Lirik lagu dan chord gitar Santa Baby dari Ariana Grande. (Foto: Billboard)
A
A
A

JAKARTA - Sebelum dipopulerkan Ariana Grande, lagu Natal Santa Baby pertama kali dinyanyikan oleh Eartha Kitt, pada 1953. Lagu yang kental dengan nuansa swing jazz itu diciptakan oleh Joan Javits. 

Lagu itu bercerita tentang wanita yang menginginkan hadiah di hari Natal dan mengirimkan daftar permintaannya kepada Sinterklas. Menariknya, dia menginginkan sederet hadiah mewah, seperti kapal pesiar hingga dekorasi dari Tiffany. 

Santa Baby-Ariana Grande

Capo 3

Intro

D G Em A

D G Em A

Verse

D      G Em           A        D             G

Santa Baby, slip a sable under the tree for me

Em           A          D

I've been an awful good girl

   G     Em          A       D    G      Em       A

Santa baby, so hurry down the chimney tonight

Verse

D       G Em         A         D    G

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/619/3187240/raisa-n4F1_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Untukmu dari Raisa, Tribute untuk Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement