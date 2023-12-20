JAKARTA - Sebelum dipopulerkan Ariana Grande, lagu Natal Santa Baby pertama kali dinyanyikan oleh Eartha Kitt, pada 1953. Lagu yang kental dengan nuansa swing jazz itu diciptakan oleh Joan Javits.
Lagu itu bercerita tentang wanita yang menginginkan hadiah di hari Natal dan mengirimkan daftar permintaannya kepada Sinterklas. Menariknya, dia menginginkan sederet hadiah mewah, seperti kapal pesiar hingga dekorasi dari Tiffany.
Santa Baby-Ariana Grande
Capo 3
Intro
D G Em A
D G Em A
Verse
D G Em A D G
Santa Baby, slip a sable under the tree for me
Em A D
I've been an awful good girl
G Em A D G Em A
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
Verse
D G Em A D G