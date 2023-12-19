Dewi Perssik Jawab Pertanyaan Nyinyir Soal Usia Pernikahannya yang Tak Pernah Panjang

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik tampaknya masih belum beruntung soal asmara. Setelah tiga kali gagal dalam membina rumah tangga, pelantun Mimpi Manis ini juga gagal menjalin hubungan asmara dengan seorang pilot bernama Rully, meski mereka sudah menggelar lamaran.

Hal itu membuat rekannya saat memandu acara Pagi Pag Ambyar, menanyakan mengapa wanita 38 tahun ini kerap gagal dalam membina rumah tangga. Mengingat, pernikahan wanita yang akrab disapa Depe ini tak pernah lebih dari 5 tahun.

Awalnya, Dewi Perssik sempat mengucapkan selamat pada Rizki DA yang baru saja menikah untuk kedua kalinya, setelah cerai dari Nadya Mustika. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang.

"Kalau orang nikah ya memang karena Allah, itu kan ibadah terpanjang, apa iya menikah main-main?" ujar Depe.

Dewi Perssik jawab alasan pernikahannya tak pernah panjang (Foto: Instagram/dewiperssik9)





Mendengar hal itu, Fergy alias Ncess Nabati pun menimpali dengan pertanyaan untuk sang pedangdut soal pernikahan singkatnya.

"Tapi mami kok nggak pernah panjang mam? Hahaha," tanya Ncess Nabati.

Seolah tak terima dengan pertanyaan tersebut, bintang film Paku Kuntilanak ini langsung memberikan klarifikasi. Tak mau disalahkan atas kegagalan rumah tangganya, ia pun menyebut jika talak yang diucapkan oleh seorang istri pada suami sama sekali tak berlaku.

”Sebentar, sebenarnya kalau dibilang kenapa pernikahan saya tidak pernah panjang, itu harus ditanya sama imamnya. Karena kalau perempuan mengucapkan kata-kata talak dan cerai seribu kali, tidak akan bercerai," paparnya.