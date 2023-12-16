Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aksi Panggung Dewi Perssik Jadi Sorotan, Dianggap Vulgar Gegara Jogetan dan Pakaian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:00 WIB
Aksi Panggung Dewi Perssik Jadi Sorotan, Dianggap Vulgar Gegara Jogetan dan Pakaian
Aksi panggung Dewi Perssik jadi sorotan (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Aksi panggung Dewi Perssik menjadi sorotan netizen. Hal tersebut terjadi lantaran ia tampil di atas panggung dengan menggunakan busana minim, lengkap dengan tarian yang dianggap cukup vulgar.

Dikutip dari akun Instagram viral_selebriti, seseorang yang diduga Dewi Perssik tampak asyik berjoget di hadapan penonton. Bahkan ia tampak mengenakan bodysuit yang berkilau saat terkena sorotan lampu.

Bodysuit tersebut jelas memperlihatkan bagian pahanya lantaran mirip dengan baju renang wanita. Bahkan bagian dada atasnya juga turut terekspose.

Di atas panggung, ia pun tampak menyodorkan mic seolah mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Tak lupa, di beberapa kesempatan ia juga tampak bergoyang erotis, bahkan sampai ngangkang di hadapan penonton.

Dewi Perssik

Aksi panggung Dewi Perssik jadi sorotan (Foto: Instagram/dewiperssik9)


Saat mengetahui bahwa sosok dalam video tersebut adalah Dewi Perssik, netizen pun ramai melemparkan cibiran. Bukan hanya soal pakaian, tetapi juga goyangan dari mantan istri Saipul Jamil tersebut.

Bahkan tak sedikit yang merasa miris dengan aksi panggung Depe. Sampai-sampai, keluarganya pun disorot lantaran tidak menegur aksi panggung dari pelantun Mimpi Manis tersebut.

"Astagfirullah kok costume nya gt amat..ini ortunya g malu apa anak perempuannya bgni??dia stress apa gmn??kok auratnya diobral gt," kata mhr***.

"Kenapa ibunya gak negur ya ! DP ngaji pinter aq malu sendiri lihatnya," tutur tuti***.

"Astagfirullah Al Adzim...bolehkah seminim itu kostum nya," sambung amini***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191411/dewi_perssik-ZoJH_large.jpg
Klarifikasi Dewi Perssik Usai Dibully soal Bandingkan Bencana Aceh dan Lumajang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement