Aksi Panggung Dewi Perssik Jadi Sorotan, Dianggap Vulgar Gegara Jogetan dan Pakaian

JAKARTA - Aksi panggung Dewi Perssik menjadi sorotan netizen. Hal tersebut terjadi lantaran ia tampil di atas panggung dengan menggunakan busana minim, lengkap dengan tarian yang dianggap cukup vulgar.

Dikutip dari akun Instagram viral_selebriti, seseorang yang diduga Dewi Perssik tampak asyik berjoget di hadapan penonton. Bahkan ia tampak mengenakan bodysuit yang berkilau saat terkena sorotan lampu.

Bodysuit tersebut jelas memperlihatkan bagian pahanya lantaran mirip dengan baju renang wanita. Bahkan bagian dada atasnya juga turut terekspose.

Di atas panggung, ia pun tampak menyodorkan mic seolah mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Tak lupa, di beberapa kesempatan ia juga tampak bergoyang erotis, bahkan sampai ngangkang di hadapan penonton.

Aksi panggung Dewi Perssik jadi sorotan (Foto: Instagram/dewiperssik9)





Saat mengetahui bahwa sosok dalam video tersebut adalah Dewi Perssik, netizen pun ramai melemparkan cibiran. Bukan hanya soal pakaian, tetapi juga goyangan dari mantan istri Saipul Jamil tersebut.

Bahkan tak sedikit yang merasa miris dengan aksi panggung Depe. Sampai-sampai, keluarganya pun disorot lantaran tidak menegur aksi panggung dari pelantun Mimpi Manis tersebut.

"Astagfirullah kok costume nya gt amat..ini ortunya g malu apa anak perempuannya bgni??dia stress apa gmn??kok auratnya diobral gt," kata mhr***.

"Kenapa ibunya gak negur ya ! DP ngaji pinter aq malu sendiri lihatnya," tutur tuti***.

"Astagfirullah Al Adzim...bolehkah seminim itu kostum nya," sambung amini***.