Niki Zevanya Sukses Ajak Penonton Menggalau

JAKARTA - Niki Zevanya sukses menggelar konser di Jakarta pada 26-27 September 2023. Konser bertajuk Nicole World Tour 2023 tersebut berlangsung di Hall D2 Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Di hari kedua gelaran konsernya itu, Niki mengajak penonton ngegalau.

“Do whatever you want! Mau nangis, sedih, galau, baper, apa aja boleh. Tonight is yours guys,” kata Niki kepada penonton.

Niki membawakan lagu-lagu yang sukses bikin penonton galau, seperti Backburner, Anaheim, Take a Chance With Me, The Apartment We Won't share, Around, Lose, Facebook Friends, La la lost you, Split, dan Oceans & Engines.

Niki juga terlihat membawakan lagu-lagu tersebut sambil bermain gitar dan juga keyboard. Suara merdu Niki dan alunan musik yang indah membuat suasana semakin syahdu.

Penyanyi 24 tahun ini juga terlihat mengarahkan mic ke penonton sambil mengajak bernyanyi. Penampilan Niki sukses menghibur ribuan penonton yang hadir.

BACA JUGA: