Gelar Konser di Jakarta, Niki Zefanya Bawakan Lagu Laskar Pelangi

Niki Zefanya gelar konser di Jakarta, pada 27 September 2023. (Foto: Instagram/@nikizefanya)

JAKARTA - Niki Zefanya kembali ke Indonesia dalam lawatan tur dunia bertajuk ‘Nicole'. Tur konser artis 88 Rising itu digelar di Hall D2 Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 27 September 2023.

Dia menarik perhatian penggemar dengan menyanyikan lagu Laskar Pelangi secara akustik. Lagu yang dipopulerkan band Nidji tersebut merupakan soundtrack film Laskar Pelangi, pada 2005.

NIKI membawakan 20 lagu dalam konsernya, termasuk Before, Keeping Tabs, Vintage, Split, High School in Jakarta, Take A Chance With Me, Oceans & Engines, Lose, La La Lost You, The Apartment We Won’t Share, hingga Selene.

Setelah 1,5 jam, musisi 24 tahun tersebut menyanyikan lagu Every Summertime. Dia pun mengajak keluarganya naik ke atas panggung. “Guys, kenalkan ini ibu, ayah, dan adikku. Terima kasih Jakarta,” ungkap NIKI.*

