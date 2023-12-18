Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rilis Series Montir Cantik, Ada Promo Spesial dari Vision+ untuk Pengguna

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |06:06 WIB
Rilis Series Montir Cantik, Ada Promo Spesial dari Vision+ untuk Pengguna
Rilis series Montir Cantik, Vision+ beri promo spesial (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Serial Montir Cantik siap jadi tontonan spesial para penonton. Bergenre drama komedi, series yang diproduksi Vision+ ini menghadirkan kisah yang seru dan segar untuk dinikmati.

Dalam peluncuran series Montir Cantik, Vision+ pun berkolaborasi bersama Otoklix untuk memberikan kejutan dan promo spesial pada pelanggan setia Vision+.

“Sekarang kita melakukan promo yang lain di mana pelanggan kita tak cuma menonton, tapi juga melakukan service mobil mereka secara berkala di Otoklix,” ungkap Mushofi, Head of Marketing Communication Vision+, dalam acara Meet and Greet Series Montir Cantik di Otoklix, Jatimakmur, Bekasi, Minggu, 17 Desember 2023.

Mushofi mengatakan Vision+ memberikan promo berupa bundling paket dengan Otoklix. Di mana, para pelanggan yang berlangganan Vision+ selama satu tahun bisa mendapatkan semua pelayanan Otoklix secara lengkap.

Series Montir Cantik

Rilis series Montir Cantik, Vision+ beri promo spesial (Foto: Annastasya/MPI)

Serial Montir Cantik ini sendiri berkaitan dengan kisah dan dunia otomotif. Menurut Mushofi, kolaborasi ini tentu akan sangat berkesinambungan sekaligus.

Halaman:
1 2
