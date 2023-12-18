Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ dan Otoklix Berkolaborasi dalam Meet and Greet Series Montir Cantik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:35 WIB
Vision+ dan Otoklix Berkolaborasi dalam Meet and Greet Series <i>Montir Cantik</i>
Kolaborasi Vision+ dan Otoklix dalam meet and greet series Montir Cantik (Foto: Annastasya/MPI)
JAKARTA - Vision+ dan Otoklix menggelar acara meet and greet series Montir Cantik yang berlangsung pada Minggu, 17 Desember 2023. Acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk dapat bertemu langsung dengan para pemain series bergenre drama komedi itu.

Kolaborasi ini pun turut diapresiasi oleh Rininta Bella, Head of Marketing and Research Otoklix. Ia ikut takjub dengan antusias yang para penggemar yang hadir di acara Meet and Greet kali ini.

“Hari ini kita senang ya, ramai. Dari cast-nya juga menarik karena mereka menceritakan proses syuting series ini,” ungkap Rininta, dalam acara Meet and Greet Series Montir Cantik di Otokliks, Jatimakmur, Bekasi, Minggu, 17 Desember 2023.

Selain itu, Martin Suryohusodo selaku CEO Otoklix juga antuasis dengan kolaborasi yang dilakukan bersama Vision+ ini. Apalagi, serial ini bisa menunjukan bagaimana kegiatan otomotif yang tak hanya dilakukan oleh pria, tapi juga wanita.

