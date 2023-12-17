Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inspiratif, Gaby Hartanto Ungkap Alasan Bintangi Series Montir Cantik Vision+

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |02:01 WIB
JAKARTA - Serial Montir Cantik siap menemani hari-hari para penonton setia Vision+. Serial bergenre drama komedi ini pun turut dibintangi aktor dan aktris pilihan Tanah Air.

Salah satunya selebritis Gaby Hartanto yang juga bermain di series ini. Wanita yang memerankan karakter Vera ini pun mengungkap betapa spesialnya series Montir Cantik ini.

Siapa sangka, Gaby mengatakan kisah cerita di Montir Cantik itu mirip dengan perjalanan hidupnya di dunia nyata

“Ceritanya ada karakter Indah (Annette Edoarda) yang dilarang papanya di dunia otomotif, nah itu mirip banget sama kisahku dah keluargaku. Aku datang dari keluarga yang edukatif dan menentang untuk terjun ke dunia hiburan,” kata Gaby dalam acara Meet and Greet Series Montir Cantik di Otokliks, Jatimakmur, Bekasi.

Inspiratif, Gaby Hartanto Ungkap Alasan Bintangi Series Montir Cantik Vision+

Jalan cerita yang menarik dan inspiratif itu lah yang membuat Gaby mantap menerima tawaran bermain di series ini. Meski tak memiliki pengetahuan tentang otomotif, Gaby tetap antusias dan melakukan beberapa pendalaman karakter.

Selain itu, Gaby menganggap series Montir Cantik ini juga memiliki pesan moral dan makna yang besar. Jadi, tak hanya menghibur tapi juga bisa menginspirasi para penonton dengan kisah ceritanya.

“Jadi aku merasa seperti karakter Indah lah yang ingin terus mencoba menyenangi orangtua tapi juga ada tantangannya,” tambah Gaby.

