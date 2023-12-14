Sinopsis Film Spiderman Far From Home, Tom Holland vs Superhero Palsu

JAKARTA - Sinopsis film Spiderman Far From Home akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spider-Man: Far From Home adalah film pahlawan super Amerika 2019 berdasarkan karakter Marvel Comics, Spider-Man, yang diproduksi bersama oleh Columbia Pictures dan Marvel Studios, serta didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing.

Film ini disutradarai oleh Jon Watts, ditulis oleh Chris McKenna dan Erik Sommers, dan dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker / Spider-Man, bersama Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Tony Revolori, Marisa Tomei, dan Jake Gyllenhaal. Dalam film ini, Parker direkrut oleh Nick Fury (Jackson) dan Mysterio (Gyllenhaal) untuk menghadapi Elemental saat sedang melakukan perjalanan sekolah ke Eropa.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 90%, dengan skor rata-rata 7,4/10, berdasarkan 459 ulasan

Sinopsis Film Spiderman Far From Home

Di Ixtenco, Meksiko, Nick Fury dan Maria Hill menyelidiki badai yang tidak alami dan bertemu dengan Elemental Bumi. Quentin Beck, individu super berkekuatan, tiba untuk mengalahkan makhluk tersebut, dan kemudian direkrut oleh Fury dan Hill. Di New York City, Sekolah Menengah Keilmuan dan Teknologi Midtown menyelesaikan tahun pelajarannya, yang dimulai kembali untuk menampung para siswa yang sebelumnya lenyap lima tahun sebelumnya akibat tindakan Thanos. Mereka muncul kembali tanpa penuaan, berkat tindakan para Avengers.

Sekolah tersebut mengatur perjalanan lapangan musim panas selama dua minggu ke Eropa, di mana Peter Parker—yang masih berduka atas kematian mentornya, Tony Stark—berencana untuk mengungkapkan ketertarikannya pada teman sekelasnya, MJ. Happy Hogan memberi tahu Parker bahwa Fury berniat menghubunginya, tetapi Parker mengabaikan panggilan telepon dari Fury.

Parker dan teman-temannya melakukan perjalanan ke Venesia, Italia, di mana Elemental Air menyerang. Parker membantu melindungi teman-temannya, sementara Beck tiba dan mengalahkan makhluk tersebut. Fury bertemu dengan Parker dan memberinya kacamata Stark, yang seharusnya diberikan kepada penerusnya. Kacamata tersebut memungkinkannya berkomunikasi dan mengendalikan kecerdasan buatan E.D.I.T.H., yang memiliki akses ke basis data Stark Industries dan mengendalikan persediaan senjata orbital yang besar. Beck mengklaim telah masuk dari realitas alternatif dalam multiverse, di mana keempat Elemental membunuh keluarganya dan menghancurkan peradabannya. Dengan hanya Elemental Api yang tersisa untuk dihancurkan, Beck memprediksi serangan akan terjadi di Prague. Parker menolak undangan Fury untuk bergabung dalam pertempuran dan kembali ke perjalanan kelasnya.