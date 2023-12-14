Sinopsis Film Ip Man 4 The Finale, Bruce Lee Muncul

JAKARTA - Sinopsis film Ip Man 4 The Finale akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ip Man 4: The Finale adalah film seni bela diri biografi Hong Kong-Tiongkok tahun 2019 yang disutradarai oleh Wilson Yip dan diproduksi oleh Raymond Wong.

Film ini dibintangi oleh Donnie Yen, Wu Yue, Vanness Wu, Scott Adkins, Kent Cheng dan lainnya. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 85% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 33 ulasan, dengan rata-rata rating 6,5/10.

Sinopsis Film Ip Man 4 The Finale

Pada tahun 1964, Ip Man didiagnosis menderita kanker tenggorokan akibat kebiasaannya merokok secara kronis. Setelah anaknya yang pemberontak, Ip Ching, melawan seorang pengganggu dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah, Ip Man memutuskan untuk pergi ke San Francisco untuk mencari kesempatan belajar. Setelah Ching dan ayahnya terlibat dalam argumen sengit yang berakhir dengan Ip yang menampar anaknya, ia memutuskan untuk mempercayakan Ching kepada temannya, Fat Bo.

Ip tiba di San Francisco, di mana muridnya, Bruce Lee, telah membuat gempar di komunitas seni bela diri lokal dengan membuka sekolah kung fu, mengajarkan seni bela diri kepada orang non-Tionghoa, dan menulis buku tentang seni bela diri Tiongkok dalam bahasa Inggris. Dia mengetahui dari temannya yang seorang reporter, Liang Gen, bahwa karena ia adalah orang asing, surat referensi dari Chinese Consolidated Benevolent Association diperlukan untuk mendaftarkan Ching ke sekolah Amerika. Maestro Tai Chi/Ketua CBA, Wan Zhoungwa, menolak untuk menulis surat tersebut karena Ip tidak terganggu oleh tindakan Lee, sementara grandmaster lainnya menunjukkan sikap sinis terbuka.

Saat meninggalkan sekolah setelah pertemuan dengan kepala sekolah, Ip melihat putri Wan yang remaja, Yonah, mengalami serangan rasial dari seorang pengibar sorak rival, Becky, dan teman-teman lelakinya. Ip turun tangan untuk menyelamatkannya dan mengantarkan Yonah pulang, di mana Wan kesal karena dia terlibat dalam pertarungan. Ip memberikan pendapatnya kepada Wan bahwa Yonah tidak salah membela dirinya sendiri. Wan kemudian menjelaskan kepada Ip bahwa karena dia adalah orang asing, dia tidak mengerti bahwa orang kulit putih di negaranya senang melecehkan orang Tionghoa. Sebelum Ip pergi, Wan menyalahkan Ip karena hanya menggunakan putrinya untuk mendapatkan surat tersebut dan menantang Ip untuk bertarung demi surat itu. Pertarungan itu terganggu oleh gempa bumi, dan Wan mengatakan kepada Ip bahwa mereka akan melanjutkannya di Festival Tengah Musim Gugur yang akan datang. Ip menolak, menjelaskan bahwa ia hanya mengantarkan Yonah pulang untuk keselamatannya sendiri, lalu pergi.

Sementara itu, Becky berbohong kepada orang tuanya, mengklaim bahwa Yonah menyerangnya. Ayahnya, Andrew Walters, seorang petugas INS, dipaksa oleh istrinya untuk menyalahkan Asosiasi tersebut dan deportasi semua imigran ilegal yang terkait dengan mereka. Di tempat lain, Hartman Wu, seorang staf sersan di Marinir AS dan murid Lee, mencoba meyakinkan Barton Geddes, Sersan Bintara di basenya, untuk memasukkan seni bela diri Tiongkok ke dalam pelatihan pertempuran jarak dekat mereka, khususnya Wing Chun, yang berguna dalam pertempuran dekat. Geddes, seorang pria yang terang-terangan rasialis, membuktikan bahwa program karate Marinir saat ini lebih unggul dengan meminta Hartman bertarung melawan sensei karate Marinir, Colin Frater, yang dengan mudah mengalahkan Hartman.

Namun, Hartman berhasil meyakinkan perwira komando unit akan potensi penggunaan kung fu, dan diizinkan untuk merekam Festival Tengah Musim Gugur yang akan berlangsung di Chinatown untuk tujuan penelitian, yang membuat Geddes marah. Dia memerintahkan Frater untuk menantang para grandmaster di festival. Frater dengan mudah mengalahkan 3 grandmaster sebelum Ip turun tangan dan mengalahkannya. Sementara itu, Wan, yang seharusnya hadir di festival, ditangkap oleh INS.

