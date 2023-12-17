Cerita Ricky Lucky Nekat Belajar Drifting saat Bintangi Series Montir Cantik Vision+

JAKARTA - Vision+ siap menghadirkan series terbaru bergenre drama komedi, Montir Cantik. Serial ini turut dibintangi aktor dan aktris Tanah Air. Salah satunya Ricky Lucky yang berperan sebagai sosok Marko.

Memerankan karakter Marko ini pun menjadi tantangan sendiri untuknya. Apalagi, ada banyak adegan balap hingga otomotif yang harus dilakoni Ricky.

“Sebelumnya aku juga gak terlalu familiar sama dunia otomotif, jadi aku banyak belajar hal baru,” ungkap Ricky dalam acara Meet and Greet Series Montir Cantik di Otokliks, Jatimakmur, Bekasi.

Tak hanya itu, Ricky juga rela belajar drifting selama 3 jam sebelum syuting. Ia mengaku ini menjadi tantangan tersendiri untuknya.

“Aku di sini ada adegan nge-drift ya dan itu gak sekedar bisa nyetir aja. Jadi aku benar-benar belajar selama 3 jam,” tambahnya.

