Gaskeun, Siap-Siap Ditraktir Program Baru GTV, Traktir Bos

JAKARTA - GTV semakin mengukuhkan diri sebagai Home Of Entertainment. Kali ini GTV menghadirkan reality show paling fresh Traktir Boss! untuk meramaikan keceriaan bulan Desember di Joy D’Cember

Program yang dikemas lucu dan jahil akan menampilkan prank-prank kocak, yang bisa menghibur penonton yang ada di rumah.

Dipandu si paling JakTim, Apos Hutagaol yang terkenal dengan konten-konten roastingnya, dan Rifky Bonsay si content creator prank, “Traktir Boss!” akan mulai tayang Sabtu (16/12/2023) setiap Sabtu dan Minggu, pukul 15.30 WIB.

Di program ini host Traktir Boss! akan melakukan prank ke target random dengan berbagai latar belakang. Setelah di-prank, target-target terpilih nantinya akan ditraktir makan dan uang cash langsung oleh Apos dan Rifky dengan nominal yang, wow!

“Acara ini dijamin seru! kalau ketemu kita jangan ngacir, karena siapa tau kamu yang bakal ditraktir” kata Apos Hutagaol.

Kompak dengan pendapat Apos, Traktir Boss! juga akan menghadirkan agent-agent Boss yang membantu dan melancarkan aksi dari duo host. Prank kocak di luar nalar, pasti bakal menghibur kamu!

Jangan lewatkan keseruan Traktir Boss! setiap Sabtu dan Minggu, pukul 15.30 WIB di GTV. Untuk kamu yang di Jabodetabek, kamu bisa saksikan tayangan digital GTV di kanal 28 UHF. Jika tayangan GTV digitalmu bermasalah kamu bisa antisipasi dengan melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box, bila tayangan belum muncul kamu bisa periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena yang kamu miiliki. namun, jika setelah melakukan antisipasi tersebut tayangan tv digitalmu masih bermasalah, kamu bisa hubungi layanan solusi tv digital di 0856-9003-900 pada senin sampai jumat pukul 09.00- 18.00 WIB (nomor ini hanya melayani chat).

