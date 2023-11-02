Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

WOWVEMBER GTV: Boruto hingga Amazing Kids Favorite Awards

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:39 WIB
WOWVEMBER GTV: Boruto hingga Amazing Kids Favorite Awards
Deretan program terbaik GTV dalam WOWVEMBER. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV sebagai Home of Entertainment menghadirkan sederet program terbaik sepanjang November dalam 'WOWVEMBER'. Sebagai pembuka, ajang Amazing Kids Favorite Awards sudah membuka voting, pada 23 Oktober 2023. 

Penonton bisa memberikan dukungan kepada para nominator melalui RCTI+ hingga 16 November mendatang. Sementara malam puncak Amazing Kids Favorite Awards akan digelar dari Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada 17 November 2023, pukul 18.30 WIB. 

Selanjutnya, ada gameshow Super Deal akan menyambangi Festival Citylink Bandung, Jawa Barat, pada 30 November hingga 1 Desember 2023. Karena itu, pastikan Anda mengikuti akun @officialgtvid di media sosial. 

Program menarik dalam WOWVEMBER berikutnya adalah BORUTO: Naruto Next Generation yang akan tayang setiap hari menggantikan jam tayang Naruto sebelumnya pada pukul 16.30 WIB. 

Deretan program terbaik GTV dalam WOWVEMBER. (Foto: MNC Media)

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
