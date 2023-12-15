Minggu Seru Bersama KIKO di Episode From Sales to Smiles

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi KIKO episode From Sales to Smiles. Berikut bocoran episodenya.

Episode pekan ini bercerita tentang mall di Kota Asri yang sedang menggelar perang diskon. Kiko, Poli, dan Patino mengetahui tentang perang diskon itu dari sebuah vlog yang diunggah warga.

Kiko dan dua temannya pun enggan ketinggalan perang diskon tersebut untuk mendapatkan barang yang telah lama mereka inginkan. Namun saat tiba di mall, mereka justru menghadapi kondisi menegangkan.

Ada seorang yang terlihat seram di mall tersebut dan banyak orang yang ogah berurusan dengannya. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko, Patino, dan Poli terkait orang tersebut? Bisakah mereka mendapatkan barang diskon yang mereka inginkan?

Karena itu, jangan lewatkan episode From Sales to Smiles animasi KIKO, pada 17 Desember 2023, pukul 08.00 WIB. Serial animasi populer besutan MNC Animations ini tayang di RCTU setiap Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB.

Selain di RCTI, Anda dan keluarga juga bisa menonton animasi KIKO di MNCTV, setiap hari Sabtu, pukul 09.30 WIB dan Minggu pukul 08.00 WIB.

Animasi KIKO merupakan proyek MNC Animation yang merupakan unit bisnis MNC Pictures, anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.