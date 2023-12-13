BCL Unggah Foto Mesra dengan Suami, Netizen: Tiko, Ingat 3 Putrimu

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) kembali mengunggah foto mesra bersama sang suami, Tiko Aryawardhana yang diambil saat resepsi pernikahan mereka di Bali, pada 2 Desember silam.

Dalam foto hitam putih itu, BCL dan Tiko terlihat berjalan menaiki tangga sambil melihat kamera yang berada di belakang mereka. “I found my smile again (Aku menemukan senyumku kembali),” ujarnya sebagai caption foto tersebut.

Foto yang disukai lebih dari 200.000 kali itu ramai bertabur komentar negatif yang menyayangkan keputusan BCL untuk menikah kembali. Apalagi, netizen menilai Tiko Aryawardhana tak lebih baik dari mendiang Ashraf Sinclair.

“Dia menangis sesenggukan waktu suaminya meninggal, sampai bikin lagu. Tapi nyatanya kurang dari 3 tahun sudah sama laki-laki lain,” ujar akun @iffandy301_ di kolom komentar.