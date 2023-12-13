Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

BCL Unggah Foto Mesra dengan Suami, Netizen: Tiko, Ingat 3 Putrimu

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |17:55 WIB
BCL Unggah Foto Mesra dengan Suami, <i>Netizen:</i> Tiko, Ingat 3 Putrimu
BCL unggah foto mesra bareng suami, ramai dikritik warganet. (Foto: Instagram/@itsmebcl)
JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) kembali mengunggah foto mesra bersama sang suami, Tiko Aryawardhana yang diambil saat resepsi pernikahan mereka di Bali, pada 2 Desember silam.

Dalam foto hitam putih itu, BCL dan Tiko terlihat berjalan menaiki tangga sambil melihat kamera yang berada di belakang mereka. “I found my smile again (Aku menemukan senyumku kembali),” ujarnya sebagai caption foto tersebut.

Foto yang disukai lebih dari 200.000 kali itu ramai bertabur komentar negatif yang menyayangkan keputusan BCL untuk menikah kembali. Apalagi, netizen menilai Tiko Aryawardhana tak lebih baik dari mendiang Ashraf Sinclair.

“Dia menangis sesenggukan waktu suaminya meninggal, sampai bikin lagu. Tapi nyatanya kurang dari 3 tahun sudah sama laki-laki lain,” ujar akun @iffandy301_ di kolom komentar.

BCL unggah foto mesra dengan suami. (Foto: Instagram/@itsmebcl)

Halaman:
1 2
