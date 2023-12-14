Semakin Mudah, Kini Beli Voucher Streaming Vision+ Bisa Pakai SPayLater

JAKARTA – Kabar baik untuk kita semua, kini setiap pembelian voucher streaming di website Vision+ sudah bisa menggunakan metode pembayaran SPayLater.

Ini adalah kolaborasi yang akan mempermudah pelanggan untuk membeli voucher streaming dari Vision+, karena selain pelanggan dapat segera menikmati tayangan di Vision+, pelanggan juga dapat lebih fleksibel untuk melakukan pembayaran di bulan berikutnya.

Selain itu, dengan memilih metode pembayaran SPayLater dari tanggal 1-31 Desember 2023, pelanggan akan mendapatkan cashback Koin Shopee sebesar 5% maksimal Rp10.000 dengan minimal pembelian voucher Vision+ sebesar Rp50.000.

Cashback Koin Shopee ini hanya berlaku 1 kali per pelanggan selama periode berlangsung. Kerja sama dan promo cashback yang diberikan kepada pelanggan adalah komitmen antara Vision+ dan SPayLater untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sehingga dapat langsung mengakses tayangan bermutu dari Vision+, tentunya ini adalah kesempatan emas yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Pelanggan dapat membeli paket Premium + Sports untuk menikmati berbagai program olahraga dari seluruh dunia yang tersedia di channel olahraga Vision+, termasuk menyaksikan siaran ulangnya.

Program olahraga yang bisa dinikmati seperti BWF, MotoGP, Roshn Saudi League, 2026 FIFA World Cup Qualifier dan UEFA European Qualifiers for UEFA EURO 2024.