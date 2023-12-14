Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Semakin Mudah, Kini Beli Voucher Streaming Vision+ Bisa Pakai SPayLater

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:22 WIB
Semakin Mudah, Kini Beli Voucher Streaming Vision+ Bisa Pakai SPayLater
Vision+. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA – Kabar baik untuk kita semua, kini setiap pembelian voucher streaming di website Vision+ sudah bisa menggunakan metode pembayaran SPayLater.

Ini adalah kolaborasi yang akan mempermudah pelanggan untuk membeli voucher streaming dari Vision+, karena selain pelanggan dapat segera menikmati tayangan di Vision+, pelanggan juga dapat lebih fleksibel untuk melakukan pembayaran di bulan berikutnya.

Selain itu, dengan memilih metode pembayaran SPayLater dari tanggal 1-31 Desember 2023, pelanggan akan mendapatkan cashback Koin Shopee sebesar 5% maksimal Rp10.000 dengan minimal pembelian voucher Vision+ sebesar Rp50.000.

Cashback Koin Shopee ini hanya berlaku 1 kali per pelanggan selama periode berlangsung. Kerja sama dan promo cashback yang diberikan kepada pelanggan adalah komitmen antara Vision+ dan SPayLater untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sehingga dapat langsung mengakses tayangan bermutu dari Vision+, tentunya ini adalah kesempatan emas yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Pelanggan dapat membeli paket Premium + Sports untuk menikmati berbagai program olahraga dari seluruh dunia yang tersedia di channel olahraga Vision+, termasuk menyaksikan siaran ulangnya.

Program olahraga yang bisa dinikmati seperti BWF, MotoGP, Roshn Saudi League, 2026 FIFA World Cup Qualifier dan UEFA European Qualifiers for UEFA EURO 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement