Tur Tak Terlupakan The Rain, Nikmati Salju di Grasberg Papua

JAKARTA - Sekitar 22 tahun berkarier di dunia musik, The Rain telah menjelajah nyaris seluruh penjuru nusantara lewat berbagai tur mereka. Dari berbagai pengalaman itu, mereka mengungkapkan, tur paling berkesan yang tak bisa mereka melupakan.

Momen itu terjadi pada Agustus 2019 ketika The Rain manggung di Timika, Papua. Setelah tampil, mereka diajak untuk mengunjungi Grasberg, tambang emas terbuka terbesar di dunia yang dioperasikan PT Freeport.

Tak hanya melihat secara langsung kegiatan tambang terbuka yang terjadi di Garsberg, namun mereka juga merasakan salju turun di kawasan itu.

“Itu luar biasa! Kami beruntung banget karena katanya salju sudah lama tidak turun di sana,” ujar Iwan Tanda, gitaris The Rain kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 11 Desember 2023.

Selain bisa merasakan salju, kunjungan ke Grasberg juga mendatangkan nilai emosional tersendiri bagi The Rain. Pasalnya, saat itu tambang terbuka itu sedang dalam proses penutupan.

“Karena waktu itu Grasberg akan ditutup, jadi kami menyempatkan ke sana. Bagi kami, ini bukan sekadar tur biasa. Karena kami berkesempatan merasakan keindahan alam Papua yang unik dan langka,” ujarnya.