Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tur Tak Terlupakan The Rain, Nikmati Salju di Grasberg Papua

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |11:33 WIB
Tur Tak Terlupakan The Rain, Nikmati Salju di Grasberg Papua
Tur tak terlupakan The Rain, nikmati salju di Grasberg Papua. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekitar 22 tahun berkarier di dunia musik, The Rain telah menjelajah nyaris seluruh penjuru nusantara lewat berbagai tur mereka. Dari berbagai pengalaman itu, mereka mengungkapkan, tur paling berkesan yang tak bisa mereka melupakan. 

Momen itu terjadi pada Agustus 2019 ketika The Rain manggung di Timika, Papua. Setelah tampil, mereka diajak untuk mengunjungi Grasberg, tambang emas terbuka terbesar di dunia yang dioperasikan PT Freeport.

Tak hanya melihat secara langsung kegiatan tambang terbuka yang terjadi di Garsberg, namun mereka juga merasakan salju turun di kawasan itu. 

“Itu luar biasa! Kami beruntung banget karena katanya salju sudah lama tidak turun di sana,” ujar Iwan Tanda, gitaris The Rain kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 11 Desember 2023. 

Tur tak terlupakan The Rain, jajal salju di Grasberg Papua. (Foto: Muhammad Naufal/Okezone)

Selain bisa merasakan salju, kunjungan ke Grasberg juga mendatangkan nilai emosional tersendiri bagi The Rain. Pasalnya, saat itu tambang terbuka itu sedang dalam proses penutupan. 

“Karena waktu itu Grasberg akan ditutup, jadi kami menyempatkan ke sana. Bagi kami, ini bukan sekadar tur biasa. Karena kami berkesempatan merasakan keindahan alam Papua yang unik dan langka,” ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/205/2925375/the-rain-rilis-versi-akustik-rayakan-10-tahun-lagu-terlatih-patah-hati-jQFDuSh5CO.jpg
The Rain Rilis versi Akustik, Rayakan 10 Tahun Lagu Terlatih Patah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/15/598/2648095/vkustik-jalan-sore-bersama-the-rain-band-lbLijbCGJp.jpg
Vkustik Jalan Sore Bersama The Rain Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/11/33/1909277/nikmati-momen-hari-raya-the-rain-sepakat-untuk-tak-ambil-job-t9BaREypxr.jpg
Nikmati Momen Hari Raya, The Rain Sepakat untuk Tak Ambil Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/11/33/1909274/doyan-nonton-piala-dunia-the-rain-justru-tak-punya-tim-fanatik-G7uDP3IIM8.jpg
Doyan Nonton Piala Dunia, The Rain Justru Tak Punya Tim Fanatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/19/33/1779263/ibu-tiri-diduga-tewas-dibunuh-di-kamar-hotel-indra-prasta-the-rain-sedih-tapi-tidak-terlalu-kenal-LX4uxGioqH.jpg
Ibu Tiri Diduga Tewas Dibunuh di Kamar Hotel Indra Prasta 'The Rain': Sedih, Tapi Tidak Terlalu Kenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/19/33/1779207/ibu-tiri-diduga-korban-pembunuhan-indra-prasta-the-rain-tetap-siaran-o2RodhJmeK.jpg
Ibu Tiri Diduga Jadi Korban Pembunuhan, Indra Prasta "The Rain" Tetap Siaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement