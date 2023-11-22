Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Rain Rilis versi Akustik, Rayakan 10 Tahun Lagu Terlatih Patah Hati

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:38 WIB
The Rain kenalkan lagu versi akustik. (Foto: Fadli/MPI)
JAKARTA - The Rain meluncurkan versi terbaru dari lagu Terlatih Patah Hati yang menjadi hits satu dekade lalu. Versi akustik menjadi perayaan 10 tahun lagu tersebut mengudara di belantika musik Indonesia.

Indra Prasta sang vokalis The Rain mengatakan lagu Terlatih Patah Hati sangat berarti bagi setiap personel. Bahkan, ia menegaskan melalui lagu tersebut The Rain bisa bertahan selama 10 tahun terakhir.

"Versi akustik ini kita bikin untuk perayaan 10 tahun Terlatih Patah Hati. Jadi, (versi akustik) ini menjadi pengingat bahwa kami membuat lagu ini dengan penuh perjuangan. Jadi pemilihan Terlatih Patah Hati lebih ke perayaan di kita (The Rain)," kata Indra di Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Lagu Terlatih Patah Hati lahir pada 2013, yang menjadi titik The Rain di industri musik Indonesia. Saat itu, Terlatih Patah Hati menjadi awal babak baru perjalanan The Rain.

