Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Fuji Dicap Sombong: Besok Sungkem

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |10:30 WIB
Reaksi Fuji Dicap Sombong: Besok Sungkem
Reaksi Fuji ketika dicap sombong oleh masyarakat. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri (Fuji) kembali menjadi buah bibir warganet setelah video dirinya dicap sombong viral di berbagai platform media sosial. Salah satunya diunggah akun @ernanda.fm di TikTok. 

Dalam video tersebut, sang selebgram terlihat sedang mengantre di sebuah restoran. Dia terdengar membalas sapaan seseorang, namun tetap fokus menatap layar ponselnya.

Sikap itu, membuat Fuji ditegur oleh seorang perempuan yang berada di belakangnya. "Fuji enggak boleh sombong ya, harus senyum dong," ujar perempuan tersebut dikutip dari akun TikTok @ernanda.fm, Selasa (12/12/2023).

Menyadari bahwa teguran itu ditujukan padanya, selebgram berdarah Minang tersebut terlihat tersenyum dan berusaha menjelaskan posisinya. "Maaf ya, lagi teleponan ini," katanya sambil tersenyum. 

Tak ada keterangan dari si pemilik video, kapan dan di mana video itu di ambil. Namun jika melihat pakaian yang dikenakannya, video tersebut kemungkinan diambil saat aktris Bukan Cinderella itu berada di Jerman, pada 13 November silam.

 Reaksi Fuji dicap sombong. (Foto: TikTok/@ernanda.fm)

Video yang telah ditonton lebih dari 9,5 juta kali dan disukai lebih dari 518.000 akun tersebut kemudian menuai pro dan kontra warganet. Beberapa warganet menilai, alasan Fuji terlalu mengada-ada. 

"(Katanya) teleponan. Tapi layar hapenya lagi main game," ujar akun @iwan.bali.jember. Komentar senada diungkapkan akun @mandomid yang menuliskan, "Mana teleponan, lagi main game itu."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement