Reaksi Fuji Dicap Sombong: Besok Sungkem

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri (Fuji) kembali menjadi buah bibir warganet setelah video dirinya dicap sombong viral di berbagai platform media sosial. Salah satunya diunggah akun @ernanda.fm di TikTok.

Dalam video tersebut, sang selebgram terlihat sedang mengantre di sebuah restoran. Dia terdengar membalas sapaan seseorang, namun tetap fokus menatap layar ponselnya.

Sikap itu, membuat Fuji ditegur oleh seorang perempuan yang berada di belakangnya. "Fuji enggak boleh sombong ya, harus senyum dong," ujar perempuan tersebut dikutip dari akun TikTok @ernanda.fm, Selasa (12/12/2023).

Menyadari bahwa teguran itu ditujukan padanya, selebgram berdarah Minang tersebut terlihat tersenyum dan berusaha menjelaskan posisinya. "Maaf ya, lagi teleponan ini," katanya sambil tersenyum.

Tak ada keterangan dari si pemilik video, kapan dan di mana video itu di ambil. Namun jika melihat pakaian yang dikenakannya, video tersebut kemungkinan diambil saat aktris Bukan Cinderella itu berada di Jerman, pada 13 November silam.

Video yang telah ditonton lebih dari 9,5 juta kali dan disukai lebih dari 518.000 akun tersebut kemudian menuai pro dan kontra warganet. Beberapa warganet menilai, alasan Fuji terlalu mengada-ada.

"(Katanya) teleponan. Tapi layar hapenya lagi main game," ujar akun @iwan.bali.jember. Komentar senada diungkapkan akun @mandomid yang menuliskan, "Mana teleponan, lagi main game itu."