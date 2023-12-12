Dinar Candy Jawab Permintaan Damai Ayu Soraya, Berharap Ko Apex Bisa Jadi Penengah

JAKARTA - Dinar Candy merespons permintaan damai dari Ayu Soraya. Setelah empat bulan berseteru lantaran dugaan perselingkuhan dengan Ko Apex, Dinar tampaknya juga merasakan lelah, sama seperti Ayu Soraya.

Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Dinar Candy pun menyambut baik tawaran Ayu Soraya untuk damai. Bahkan ia berharap agar Ko Apex bisa menjadi penengah dalam masalahnya dengan Ayu Soraya, sehingga bisa segera selesai.

"Bolehlah (damai), cuma ngobrol juga sama Ko Apex juga, bertiga gitu. Tetapi seharusnya maksudnya Ko Apex yang harus menengahi. Karena aku kan okelah masalah ini adanya aku cuma harusnya bukan aku yang maju, harusnya Ko Apex sih yang di tengah," kata Dinar Candy pada Senin, 11 Desember 2023.

Permintaan Dinar agar Ko Apex bisa bertindak sebagai penengah, jelas bukan tanpa sebab. Pasalnya, ada cukup banyak pemberitaan yang menyebut bahwa ia dan Ko Apex selingkuh sampai menikah siri, hingga berpotensi merusak kariernya.

Dinar Candy jawab permintaan damai Ayu Soraya (Foto: Instagram/dinar_candy)

"Jadi kemana-mana inikan beritanya sudah kemana-mana karena aku minta, aku sekarang show, tur kemana-mana tetapi harus mikirin kasus ini," jelas dia.

"Dia sibuk kerja gara-gara adanya kasus ini kayak ngancurin karier aku, dan dia hancurin kerjaannya. Coba kerjaannya diberesin, karena lagi fokus kerja, cuma sekarang aku harus tur kemana-mana adanya kasus ini aku capek," lanjutnya.