Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Jawab Permintaan Damai Ayu Soraya, Berharap Ko Apex Bisa Jadi Penengah

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |10:52 WIB
Dinar Candy Jawab Permintaan Damai Ayu Soraya, Berharap Ko Apex Bisa Jadi Penengah
Dinar Candy jawab permintaan damai Ayu Soraya (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy merespons permintaan damai dari Ayu Soraya. Setelah empat bulan berseteru lantaran dugaan perselingkuhan dengan Ko Apex, Dinar tampaknya juga merasakan lelah, sama seperti Ayu Soraya.

Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Dinar Candy pun menyambut baik tawaran Ayu Soraya untuk damai. Bahkan ia berharap agar Ko Apex bisa menjadi penengah dalam masalahnya dengan Ayu Soraya, sehingga bisa segera selesai. 

"Bolehlah (damai), cuma ngobrol juga sama Ko Apex juga, bertiga gitu. Tetapi seharusnya maksudnya Ko Apex yang harus menengahi. Karena aku kan okelah masalah ini adanya aku cuma harusnya bukan aku yang maju, harusnya Ko Apex sih yang di tengah," kata Dinar Candy pada Senin, 11 Desember 2023.

Permintaan Dinar agar Ko Apex bisa bertindak sebagai penengah, jelas bukan tanpa sebab. Pasalnya, ada cukup banyak pemberitaan yang menyebut bahwa ia dan Ko Apex selingkuh sampai menikah siri, hingga berpotensi merusak kariernya.

Dinar Candy dan Ko Apex

Dinar Candy jawab permintaan damai Ayu Soraya (Foto: Instagram/dinar_candy)

"Jadi kemana-mana inikan beritanya sudah kemana-mana karena aku minta, aku sekarang show, tur kemana-mana tetapi harus mikirin kasus ini," jelas dia.

"Dia sibuk kerja gara-gara adanya kasus ini kayak ngancurin karier aku, dan dia hancurin kerjaannya. Coba kerjaannya diberesin, karena lagi fokus kerja, cuma sekarang aku harus tur kemana-mana adanya kasus ini aku capek," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement