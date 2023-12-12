Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lelah Berseteru dengan Dinar Candy, Ayu Soraya Buka Pintu Damai

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |10:14 WIB
Lelah Berseteru dengan Dinar Candy, Ayu Soraya Buka Pintu Damai
Ayu Soraya buka pintu damai dengan Dinar Candy (Foto: Instagram/ayusorayaeee)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Ayu Soraya dan Dinar Candy hingga kini masih berlangsung. Akan tetapi, Ayu Soraya kini mulai merasa lelah dan ingin berdamai saja dengan DJ seksi tersebut.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Ayu kini mulai lelah harus berhadapan dengan pihak kepolisian terkait kasusnya melawan Dinar Candy

"Karena sudah lelah juga ini dari bulan 8 ya, pengen cepat-cepat damai, udah kelar sama sih Mba-nya (Dinar Candy) sama suami," ujar Ayu Soraya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, 11 Desember 2023.

Selain itu, sidang perceraiannya dengan Ko Apex sendiri akan dibacakan pada hari ini, Selasa (12/12/2023) di Pengadilan Agama Kota Jambi. Oleh karenanya, ia pun memilih untuk damai dan mengikhlaskan rumah tangganya dengan Ko Apex.

"Alhamdulillah sudah kelar besok (hari ini) jadi udah nggak mau lagi bahas-bahas masalah ini," ujar Ayu Soraya.

Dinar Candy

Ayu Soraya buka pintu damai dengan Dinar Candy (Foto: Instagram/dinarcandy)

Halaman:
1 2
