HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ko Apex Makin Lengket dengan Dinar Candy, Ayu Soraya Ikhlaskan Rumah Tangganya

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |02:30 WIB
Ko Apex Makin Lengket dengan Dinar Candy, Ayu Soraya Ikhlaskan Rumah Tangganya
Ayu Soraya ikhlaskan rumah tangganya dengan Ko Apex (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Soraya rupanya lelah dengan masalah rumah tangga antara dirinya dengan Ko Apex. Hal tersebut membuatnya melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Jambi pada 21 September 2023.

Kini, Ayu Soraya pun mengaku sudah pasrah dengan rumah tangganya bersama Ko Apex. Terlebih selama empat bulan belakangan ini, hubungan suaminya dengan Dinar Candy semakin lengket, bahkan sempat menjalani umrah bersama ke Tanah Suci.

Ibu dua anak ini pun merasa tidak ada yang bisa dipertahankan dari rumah tangganya bersama Ko Apex. Apalagi muncul dugaan bahwa suaminya dan Dinar Candy telah menikah siri.

"Memang aku enggak bisa nerima dari awal, udah ikhlasin ajalah memang mereka juga masih sama-sama kecuali mereka udah pisah atau apa," beber Ayu Soraya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, 11 Desember 2023.

Ayu Soraya (Selvianus/MPI)

Ayu Soraya ikhlaskan rumah tangganya dengan Ko Apex (Foto: Selvianus/MPI)


Keikhlasan terhadap rumah tangganya dengan Ko Apex itu, membuat Ayu Soraya mengaku tegar menghadapi masalah tersebut. Sebab selama empat bulan itu, ia benar-benar sendiri menghadapi semua lika-liku di dalam rumah tangganya.

"Karena waktu kali, yaudah berlarut-larut sudah terbiasa sendiri, sudah hampir 4 bulan ini nikmati waktu sendiri jadi merasa lebih lega aja," ucap Ayu.

Kini, Ayu pun mengaku hanya memikirkan soal kedua buah hatinya yang semakin lama semakin dewasa. Ia pun mulai berusaha untuk kembali menata kehidupannya pasca-rumah tangganya dengan Ko Apex berakhir.

