HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hunter Killer, Misi Navy SEAL Selamatkan Presiden Rusia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:12 WIB
Sinopsis Film Hunter Killer, Misi Navy SEAL Selamatkan Presiden Rusia
Sinopsis Film Hunter Killer (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Hunter Killer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hunter Killer adalah film thriller aksi Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Donovan Marsh, ditulis oleh Arne Schmidt dan Jamie Moss.

Film ini didasarkan pada novel tahun 2012 berjudul Firing Point karya Don Keith dan George Wallace. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler dan Gary Oldman dengan Michael Nyqvist (dalam salah satu peran film terakhirnya), Common, Linda Cardellini, dan Toby Stephens.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 37% berdasarkan 114 ulasan, dengan skor rata-rata 4,7/10.

Sinopsis Film Hunter Killer

Kapal selam USS Tampa Bay menghilang saat mengawasi kapal selam Rusia di Arktik. Laksamana Muda John Fisk mengirim kapal selam USS Arkansas, di bawah komando Komandan Joe Glass yang baru dipromosikan dan tidak konvensional, untuk menyelidiki.

Sinopsis Film Hunter Killer, Misi Navy SEAL Selamatkan Presiden Rusia

Pada saat yang sama, tim Navy SEAL di bawah komando Letnan Bill Beaman dikirim untuk secara rahasia mengawasi pangkalan laut Rusia di Polyarny, Oblast Murmansk, tetapi misi mereka terancam ketika Martinelli, rekrutan penembak jitu baru tim itu, terluka selama penurunan HALO.

Di pangkalan itu, mereka menyaksikan Menteri Pertahanan, Laksamana Armada Dmitriy Durov, melakukan kudeta dan menawan Presiden Rusia Nikolai Zakarin, dengan cepat menyadari bahwa Durov bermaksud memicu perang. Lokasi mereka hampir ditemukan oleh Rusia selama pemeriksaan intersep radio, tetapi SEAL berhasil menyembunyikan diri tanpa terdeteksi. Martinelli ditembak di kaki oleh seorang perwira Rusia yang menembak secara membabi buta ke lokasi tersembunyi mereka, memaksa tim untuk meninggalkannya.

Sementara itu, Arkansas menemukan Tampa Bay yang hancur dengan semua awaknya hilang, dan juga menemukan kapal selam Rusia Konek yang tenggelam rusak dengan cara yang menunjukkan sabotase internal daripada serangan eksternal. Mereka diserang oleh kapal selam Akula Rusia lainnya, Volkov, yang telah bersembunyi di bawah gunung es, dan menyadari bahwa sebelumnya torpedonya menenggelamkan Tampa Bay secara tidak dituntut. Mereka berhasil menghancurkan serangan itu dan menyelamatkan korban selamat Rusia dari Konek, termasuk perwira komandannya, Kapten Rendah 2 Sergei Andropov.

