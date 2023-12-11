Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ji Sung dan Jeon Mi Do Dikonfirmasi Bintangi Drama Connection

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |11:10 WIB
Ji Sung dan Jeon Mi Do Dikonfirmasi Bintangi Drama <i>Connection</i>
Ji Sung dan Jeon Mi Do dikonfirmasi bintangi drama baru SBS, Connection. (Foto: GEEK/Instagram/@thejeonmido)
A
A
A

SEOUL - Ji Sung dan Jeon Mi Do dikonfirmasi menjadi bintang utama drama baru SBS, Connection. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh SBS, pada 11 Desember 2023. 

Bergenre thriller, kriminal, dan investigasi, Connection bercerita tentang persahabatan yang berubah ketika mereka menyelidiki misteri kematian teman SMA yang meninggalkan asuransi senilai KRW5 miliar (Rp59,17 miliar). 

Mengutip Soompi, Senin (11/12/2023), Ji Sung akan berperan sebagai Jang Jae Kyung, seorang polisi anggota Tim Narkotika Kepolisian Anhyun. Dia merupakan salah satu polisi terbaik yang dihormati para juniornya dan dipercaya seniornya di kepolisian. 

Di luar kredibilitasnya sebagai seorang polisi, Jang Jae Kyung memilih untuk menjaga jarak dengan keluarga dan teman-teman. Hal itu dilakukannya agar tetap bisa fokus dengan pekerjaannya. 

Sementara Jeon Mi Do dipercaya menghidupkan lakon Oh Yoon Jin, seorang jurnalis di Anhyun Economic Daily yang dikenal sangat blakblakan dan tidak bisa melihat ketidakadilan. 

Ji Sung dan Jeon Mi Do dikonfirmasi bintangi drama Connection. (Foto: GEEK/Instagram/@thejeonmido)

Namun setelah dipecat dari pekerjaannya, Yoon Jin memutuskan menjadi jurnalis yang tidak tahu malu. Perubahan lainnya, dia selalu menilai, persahabatan dengan uang. 

Drama Connection akan digarap oleh sutradara Lee Tae Gon dan penulis skenario Lee Hyun yang sebelumnya memproduksi drama JTBC, Diary of a Prosecutor. Sementara itu, SBS menargetkan penayangan drama ini pada semester I-2024.*

(SIS)

