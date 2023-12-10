Biodata dan Agama Masayu Anastasia, Mantan Istri Lembu Clubeighties

JAKARTA - Biodata dan agama Masayu Anastasia yang sempat menarik perhatian publik ketika mengungkap hubungan kekerabatannya dengan mantan Kepala BNPB, Doni Monardo yang meninggal dunia pada 3 Desember silam.

Untuk mengenal lebih jauh sosok sang aktris, berikut biodata dan agama Masayu Anastasia dikutip dari berbagai sumber. Dia merupakan artis dan model kelahiran Jakarta, pada 19 Januari 1984.

Artis berdarah Minang-Sunda ini memulai kariernya sebagai model iklan pada awal 2000-an. Namun, namanya baru dikenal luas setelah terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron ABG, pada 2002 hingga 2004.

Selanjutnya, aktris pemeluk agama Islam ini mulai kebanjiran job dan berperan dalam sederet sinetron, seperti Inikah Cinta?, Dewa, Putri Bidadari, Suara Hati Istri, hingga Suara Hati Istri: Kayla Season 2.

Tak hanya sebagai pesinetron, ibu satu anak ini juga dikenal sebagai Ratu FTV dengan membintangi Petaka Sopir Angkot Serakah, Kisah Nyata: Tak Ada Kejujuran Dalam Pernikahan, Temaram, Malapetaka, dan Radio.

Masayu Anastasia menyempurnakan karier aktingnya dengan bermain dalam sederet film layar lebar, seperti Laskar Pemimpi (2010), The Fabulous Udin (2016), hingga Sabar Ini Ujian (2020).

Dalam kehidupan pribadi, Masayu pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria, mulai dari Jonathan Frizzy, Hengky Kurniawan, hingga Ariel NOAH. Namun, hanya satu pria yang berhasil menikahinya. Dia adalah Lembu Wiworo.

Vokalis Club Eighties itu menikahi Masayu pada 6 Juli 2008 dan dikaruniai satu anak perempuan bernama Samara Anaya Amandari. Sayang, pernikahan itu kandas pada 17 Maret 2016.

Kendati demikian, hingga saat ini mantan pasangan suami istri ini masih menjaga hubungan baik demi putri semata wayang mereka yang sudah beranjak remaja.

“Kebersamaan aku dan dia kan memang demi anak ya. Sampai sekarang pun komunikasi hanya soal anak,” tuturnya pada Mei 2023.