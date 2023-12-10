Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Musisi Dunia yang Tampil di DWP 2023

Nafisa Tahira , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |15:01 WIB
Daftar Musisi Dunia yang Tampil di DWP 2023
Daftar musisi dunia yang tampil di DWP 2023 (Foto: Alesso bersama Steve Angelo dan Sabastian Ingrosso/Instagram/@djakartawarehouseproject)
A
A
A

BALI - Daftar musisi dunia yang tampil di DWP 2023. Tahun ini, festival musik terbesar di Asia Tenggara tersebut akan digelar di GWK Cultural Park, Bali, pada 8-10 Desember 2023.

Djakarta Warehouse Project (DWP) 2023 akan memanjakan para penikmat musik EDM dengan line-up bertabur bintang. Berikut daftar musisi dunia yang tampil di DWP 2023.

1. David Guetta

DWP 2013 yang digelar di Eco Park Ancol, Jakarta Utara merupakan panggung DWP perdana bagi DJ asal Perancis, David Guetta. Kini setelah 1 dekade, dia kembali masuk daftar line up DWP 2023 dan dijadwalkan tampil pada 10 Desember 2023.

Daftar Musisi Dunia yang Tampil di DWP 2023

2. Fisher

Panggung DWP 2023 malam ini juga akan diisi oleh DJ populer asal Australia, Fisher. Dia akan menghadirkan nuansa pesta dengan musik electrifying tech-house yang menghentak.

3. Alesso

Setelah 5 tahun, DJ berdarah Swedia-Italia ini kembali ke panggung DWP 2023 di Bali. Dia mengisi hari pertama bersama Steve Angello, Sebastian Ingrosso, dan Oliver Heldens.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/205/3029015/dwp-2024-digelar-13-15-desember-di-jakarta-L7hrzycQ5Q.jpg
DWP 2024 Digelar 13-15 Desember di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/205/2930313/digelar-di-gwk-bali-panggung-utama-jadi-sorotan-gjvISobTUC.jpeg
Digelar di GWK Bali, Panggung Utama Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/06/205/1987836/dwp-x-segera-digelar-kratingdaeng-gold-sebagai-minuman-official-energy-LGGYKhWWP8.jpg
DWP-X Siap Digelar, Para Milenial Perlu Siapkan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/07/205/1790608/asyik-rich-chigga-hingga-keith-ape-ramaikan-line-up-dwp-2017-hZo5Z60zll.jpg
Asyik, Rich Chigga hingga Keith Ape Ramaikan Line-up DWP 2017
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/12/205/1774515/marshmello-hingga-steve-aoki-hiasi-line-up-dwp-2017-LlrriUyF1h.jpg
Marshmello hingga Steve Aoki Hiasi Line-up DWP 2017
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/19/205/1519207/carl-cox-resmi-tampil-di-djakarta-warehouse-project-dwp-2016-Kx6pDjuIRl.jpg
Carl Cox Dipastikan Tampil di Djakarta Warehouse Project (DWP 2016)
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement