Daftar Musisi Dunia yang Tampil di DWP 2023

Daftar musisi dunia yang tampil di DWP 2023 (Foto: Alesso bersama Steve Angelo dan Sabastian Ingrosso/Instagram/@djakartawarehouseproject)

BALI - Daftar musisi dunia yang tampil di DWP 2023. Tahun ini, festival musik terbesar di Asia Tenggara tersebut akan digelar di GWK Cultural Park, Bali, pada 8-10 Desember 2023.

Djakarta Warehouse Project (DWP) 2023 akan memanjakan para penikmat musik EDM dengan line-up bertabur bintang. Berikut daftar musisi dunia yang tampil di DWP 2023.

1. David Guetta

DWP 2013 yang digelar di Eco Park Ancol, Jakarta Utara merupakan panggung DWP perdana bagi DJ asal Perancis, David Guetta. Kini setelah 1 dekade, dia kembali masuk daftar line up DWP 2023 dan dijadwalkan tampil pada 10 Desember 2023.

2. Fisher

Panggung DWP 2023 malam ini juga akan diisi oleh DJ populer asal Australia, Fisher. Dia akan menghadirkan nuansa pesta dengan musik electrifying tech-house yang menghentak.

3. Alesso

Setelah 5 tahun, DJ berdarah Swedia-Italia ini kembali ke panggung DWP 2023 di Bali. Dia mengisi hari pertama bersama Steve Angello, Sebastian Ingrosso, dan Oliver Heldens.