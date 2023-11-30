Digelar di GWK Bali, Panggung Utama Jadi Sorotan

JAKARTA - Perhelatan Djakarta Warehouse Project 2023 tinggal menghitung hari. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar di Jakarta, tahun ini festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara ini bakal digelar di GWK Cultural Park, Bali, Indonesia.

Rencananya, perhelatan bertajuk #DWPXV ini akan digelar selama tiga hari, yakni 8-10 Desember 2023. Ternyata, ada alasan, mengapa DWP tahun ini digelar di Bali.

Rupanya, perhelatan DWP kali ini sekaligus untuk merayakan hari jadi festival musik ini yang ke-15 tahun. Pihak penyelenggara lantas memastikan, bahwa lokasi perhelatan DWP kali ini dipastikan lebih luas.

Pasalnya, perhelatan DWP tahun 2018 yang juga sempat digelar di GWK Cultural Park, sempat banjir kritikan dari penonton karena areanya dinilai sempit dan mereka harus berdesakan satu sama lain.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Ismaya, selaku pihak penyelenggara lantas memastikan, bahwa venue DWP tahun ini di GWK dibuat lebih luas.

“Kami melihatnya kembali lagi ke Island Of God Bali adalah pilihan yang tepat untuk merayakan ulang tahun yang ke-15,” ujar Asisstant Brand Manager Ismaya Live, Sarah Deshita, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2023).

“Jadi kemarin memang pas pertama kali kita umumkan di Bali, banyak yang bilang ka venue-nya lebih kecil, karena mungkin ada yang pernah pengalaman DWP di sana 2018,” lanjutnya.

Bahkan, Sarah juga memastikan bahwa area panggung utama #DWPXV ini tidak lagi menggunakan area yang sama seperti DWP di GWK pada tahun 2018 lalu.

Usut punya usut, panggung utamanya akan menggunakan area yang jauh lebih luas dan sempat digunakan untuk venue pergelaran G20 beberapa waktu lalu. Area tersebut disebut-sebut sama luasnya dengan area DWP tahun lalu di Jakarta.

“Nah, tahun ini, jelasnya, besar banget. Kita akan menggunakan seluruh area Garuda Wisnu Kencana, kita bahkan main stagenya akan menggunakan satu area yang waktu di 2018 belom ada,” paparnya.

“Waktu itu dipakai untuk G20. Malah yang area main stage waktu 2018 akan jadi area food and beverage. Jadi ini akan lebih besar, jadi Garudanya nggak mepet. Jadi areanya akan sama besar seperti yang digelar di Jakarta di tahun kemarin,” sambungnya.