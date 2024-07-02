DWP 2024 Digelar 13-15 Desember di Jakarta

JAKARTA - Djakarta Warehouse Project 2024 akan kembali digelar oleh Ismaya Live. Tahun ini, DWP 2024 akan kembali digelar di Jakarta, tepatnya pada 13-15 Desember 2024.

Kabar soal tanggal penyelenggaraan DWP 2024 sendiri telah diumumkan melalui video aftermovie dari #DWPXV yang dirilis pada Minggu, 23 Juni 2024. Video tersebut menampilkan momen-momen terbaik dari edisi anniversary ke-15 yang diadakan di Bali tahun lalu, sekaligus memberikan gambaran mengenai keseruan yang akan datang di #DWP24.

Argi Wibawa, Brand Manager Ismaya Live, mengatakan begitu antusias bisa kembali membawa event DWP ke Jakarta.

Sebagai informasi, DWP23 tahun lalu sukses digelar di Pulau Dewata, Bali.

DWP 2024 digelar 13-15 Desember di Jakarta (Foto: Instagram)

“Kami sangat antusias untuk membawa kembali Djakarta Warehouse Project ke Jakarta. Setelah sukses mengadakan di Bali, kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman yang sama di edisi tahun ini,” ungkap Argi dalam keterangan resminya, Selasa (2/7/2024).

Djakarta Warehouse Project juga baru saja meraih DJ Top 100 Festivals. Prestasi ini semakin memperkuat posisi DWP sebagai festival musik elektronik terkemuka di kancah internasional.

Hal ini juga semakin membuat Argi yakin DWP24 bisa berlangsung lebih meriah khususnya saat kembali digelar di Jakarta Desember mendatang.

“Kami tidak sabar untuk melihat para penggemar berkumpul dan merayakan musik elektronik bersama di #DWP24,” jelasnya.