Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

DWP 2024 Digelar 13-15 Desember di Jakarta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:48 WIB
DWP 2024 Digelar 13-15 Desember di Jakarta
DWP 2024 digelar 13-15 Desember di Jakarta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Djakarta Warehouse Project 2024 akan kembali digelar oleh Ismaya Live. Tahun ini, DWP 2024 akan kembali digelar di Jakarta, tepatnya pada 13-15 Desember 2024.

Kabar soal tanggal penyelenggaraan DWP 2024 sendiri telah diumumkan melalui video aftermovie dari #DWPXV yang dirilis pada Minggu, 23 Juni 2024. Video tersebut menampilkan momen-momen terbaik dari edisi anniversary ke-15 yang diadakan di Bali tahun lalu, sekaligus memberikan gambaran mengenai keseruan yang akan datang di #DWP24.

Argi Wibawa, Brand Manager Ismaya Live, mengatakan begitu antusias bisa kembali membawa event DWP ke Jakarta.

Sebagai informasi, DWP23 tahun lalu sukses digelar di Pulau Dewata, Bali.

DWP 2024

DWP 2024 digelar 13-15 Desember di Jakarta (Foto: Instagram)

“Kami sangat antusias untuk membawa kembali Djakarta Warehouse Project ke Jakarta. Setelah sukses mengadakan di Bali, kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman yang sama di edisi tahun ini,” ungkap Argi dalam keterangan resminya, Selasa (2/7/2024).

Djakarta Warehouse Project juga baru saja meraih DJ Top 100 Festivals. Prestasi ini semakin memperkuat posisi DWP sebagai festival musik elektronik terkemuka di kancah internasional.

Hal ini juga semakin membuat Argi yakin DWP24 bisa berlangsung lebih meriah khususnya saat kembali digelar di Jakarta Desember mendatang.

“Kami tidak sabar untuk melihat para penggemar berkumpul dan merayakan musik elektronik bersama di #DWP24,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/205/3095455/dwp_2024-5WnI_large.jpg
Dipha Barus hingga Zedd Guncang DWP 2024 Hari Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/205/3051259/djakarta_warehouse_project-UXNT_large.jpg
DWP 2024 Line Up Fase Pertama, Ada Steve Aoki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932439/kapan-dwp-2023-digelar-cek-jadwal-dan-harga-tiketnya-oaQTQbfxqX.jpg
Kapan DWP 2023 Digelar? Cek Jadwal dan Harga Tiketnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/205/2903530/dwp-bakal-berlangsung-di-bali-segini-harga-tiketnya-8bcPSbjmuD.jpg
DWP Bakal Berlangsung di Bali, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/12/205/2725493/beri-pujian-untuk-dwp-2022-sandiaga-uno-bisa-jadi-acuan-event-selanjutnya-U2I5T0clKn.jpg
Beri Pujian untuk DWP 2022, Sandiaga Uno: Bisa Jadi Acuan Event Selanjutnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/12/205/2725201/martin-garrix-resmi-tutup-dwp-2022-X8QFU35XPB.jpg
Martin Garrix Resmi Tutup DWP 2022
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement